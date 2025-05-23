Момент наибольшей надежды: в МИД ответили на заявление советника Путина о "незаконности" распада СССР

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на заявление советника российского диктатора Антона Кобякова о "незаконности" распада СССР в 1991 году. Он призвал Россию не предлагать "бессмысленные юридические фантазии" и прекратить эту "ностальгическую советскую чушь".

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Об этом говорится в заметке Тихого в соцсети X. Он напомнил, что распад Союза Советских Социалистических Республик был "одним из самых полных надежд моментов конца 20-го века".

"Советский Союз распался — навсегда", — подчеркнул спикер МИД.

Тихий добавил, что в России уже нужно прекратить высказывать подобную чушь и ностальгировать по СССР.

"Вместо того, чтобы предлагать бессмысленные юридические фантазии, у устаревших умов, застрявших в советском прошлом, следует спросить, какой туалетной бумагой пользовались их семьи во времена СССР. Они не смогут ответить, потому что ее не было", — отметил он.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что глава Кремля Владимир Путин не отказывается от планов полностью вернуть себе весь СССР. Там показали видео, где советник диктатора Кобяков распространяет нарратив о том, что "Советский Союз юридически все еще существует", поскольку учредительный орган СССР не участвовал в его роспуске.

"Вскоре именно такой нарратив будет использоваться в отношении стран Балтии, Молдовы и всех бывших советских сателлитов, если только мир наконец не остановит это", — говорится в сообщении.

В Институте изучения войны отметили, что российские власти периодически возрождают ложные нарративы о незаконности распада Советского Союза и призывы к его восстановлению по крайней мере с 2014 года. Подобные информационные кампании продвигались в 2021 и 2023 годах. Российские официальные лица часто ссылаются на "доктрину троицы" – идеологическую концепцию, которая предполагает, что русские, белорусы и украинцы являются "триединым" и "насильственно разделенным" народом.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжают на высоком уровне отрицать легитимность украинской власти и конституции, а также суверенитет Украины. Аналитики ISW отметили, что это свидетельствует о незаинтересованности Кремля в переговорах и любом завершении войны, кроме как путем капитуляции Киева.

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