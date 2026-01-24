Путин воюет даже с теми, кто еще не родился, – Порошенко

Петр Порошенко в соцсетях отреагировал на новое преступление российского террористического режима. Массированный обстрел роддома и больницы в Харькове, жилых домов в разных городах страны, гражданской фабрики в столице – это очередное доказательство того, что путин хочет уничтожить украинцев и будущее Украины.

"Сегодня ночью путин воевал с роддомом, больницей, общежитием, фабрикой и многоэтажками. Выбитые окна. Изуродованные фасады. Люди, которые среди ночи выбегали из домов, спасая детей. Много пострадавших, двое тяжелых. Среди них — ребенок и беременная женщина. В Харьковской области и Киеве есть погибшие. Когда бьют по роддому — это террор. путин воюет с жизнью. С будущим. С теми, кто еще даже не успел родиться", – написал пятый Президент.

"Так же он воюет и с теми, кто просто делал свою работу. Во время ночной атаки серьезно пострадала кондитерская фабрика "Рошен". Нелюди ударили в одну точку дважды. В результате атаки погибла работница предприятия, много пострадавших, среди них двое тяжелых. Речь идет не о военной базе и не о стратегическом объекте. Речь идет о гражданской фабрике. О рабочем месте. О человеке, который не должен был погибать", – пишет Петр Порошенко.

"россия пытается создать гуманитарную катастрофу. Но настоящая катастрофа — в их больных головах. Потому что эта война — не только за территории. Она — против нашего права жить, рожать детей, работать и иметь будущее в собственной стране", – констатирует Порошенко.

"И ответ может быть только один: усиливать Вооруженные Силы Украины, в частности ПВО. Не воровать на оборонке, а укреплять ее. Давать армии больше оружия. Защищать небо. И беречь людей. Потому что люди — это самая большая ценность", – отмечает Петр Порошенко.