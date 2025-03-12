Путин, вероятно, отвергнет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня, о котором накануне договорились американская и украинская делегации в Саудовской Аравии. В его представлении, такое предложение не учитывает "успехи РФ на поле боя", также Россия требует учета "обеспокоенности" Москвы и "гарантий" для агрессора.

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Путин убежден, что находится сейчас на "сильных позициях". Об этом со ссылкой на несколько высокопоставленных российских чиновников, говоривших на условиях анонимности, сообщает Reuters.

Все три собеседника издания констатировали, что Россия "скептически относится к идее США о 30-дневном прекращении огня".

"Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, сообщили российские источники в среду, добавив, что любое соглашение должно учитывать российские успехи на поле боя и учитывать обеспокоенность Москвы", – отмечает Reuters.

Один из собеседников издания, представленный журналистами как "высокопоставленный российский источник", подчеркнул, что России необходимо согласовать условия любого прекращения огня и получить какие-то гарантии.

"Путину трудно согласиться на это в его нынешнем виде… У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает", – заявил собеседник Reuters.

Он добавил, что без предоставления агрессору гарантий прекращения огня, как опасаются в Кремле, позиции РФ могут "быстро ослабнуть", что в итоге приведет к обвинениям в ее адрес со стороны Запада в неспособности завершить войну.

Еще один собеседник издания подчеркнул, что Москва расценивает предложение о прекращении огня как "ловушку", и отметил, что Путину якобы будет трудно остановить войну без конкретных гарантий и обещаний.

И наконец, третий источник рассказал, что в Москве на произошедшее смотрят как на ситуацию, когда США согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными с Украиной, а предложение о прекращении огня является лишь "украшением" этих решений.

Как бы то ни было, официальный Кремль пока воздерживается от конкретных заявлений по поводу американского предложения, ограничившись размытым заявлением спикера Путина Дмитрия Пескова о том, что "Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, сначала нужно получить информацию от США".

Тем не менее на более низких уровнях, в частности на уровне Госдумы, уже успели отметиться заявлениями о том, что условия завершения войны, мол, будет определять исключительно Москва.

"Россия наступает (в Украине), поэтому с Россией будет по-другому. Любые договоренности – при всем понимании необходимости компромисса – на наших условиях, а не на американских. И это не хвастовство, а понимание того, что реальные договоренности еще пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", – выдал Константин Косачев, глава комитета по международным делам Совета Федерации, верхней палаты российского парламента.

Напомним, еще накануне, сразу после завершения американско-украинских переговоров, российский депутат Виктор Соболев заявил, что Россия не пойдет на 30-дневное перемирие. По его словам, пауза в боевых действиях только даст Украине возможность перегруппироваться и перевооружиться. Это для РФ "недопустимо", так как перемирие "только играет на руку Украине".

Тем временем в российском Z-сообществе результаты переговоров вызвали настоящую истерику.

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