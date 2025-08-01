'То, что делает Россия, – отвратительно и очень печально': Трамп отреагировал на удар по Киеву и напомнил о санкциях

Президент США Дональд Трамп назвал действия России "отвратительными", комментируя обстрелы Украины. Он заявил о намерении ввести санкции, но признал, что не знает, подействует ли это.

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"Это отвратительно – то, что делает РФ", – сказал глава Белого дома в комментарии прессе 31 июля. После этого он в очередной раз повторил, что "это война Джо Байдена", но заверил, что попытается ее остановить.

"Я думаю, то, что Россия делает, это очень печально", – добавил президент, указав на потери обеих сторон.

"Мы собираемся ввести санкции. Я не знаю, будут ли беспокоить его эти санкции", – сообщил он, имея в виду кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что в ночь на 31 июля государство-агрессор снова атаковало Украину, целясь в первую очередь по Киеву. По состоянию на 22:00 четверга было известно о 16 жертвах (среди них двое детей) и 155 потерпевших (среди низ 16 несовершеннолетних).

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во враг применил восемь ракет и более 300 ударных дронов.

Как писал OBOZ.UA, после смертельных российских воздушных ударов министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул: на Российскую Федерацию и ее партнеров нужно усилить давление, поскольку Владимир Путин не стремится к миру, а преступления РФ не имеют сроков давности.

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