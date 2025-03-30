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Алексей Копытько
Алексей Копытько
военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины

Блог | Путин случайно издал свои планы по войне в Украине

Путин случайно издал свои планы по войне в Украине

В публичном пространстве активно обсуждают, как считается, подготовленную США версию документа, который предполагает экспроприацию природных богатств Украины и введение де-факто внешнего управления. 

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В принципе, если мелким шрифтом дописать туда опцию удаления все украинцев со своей земли, получится исключительно гармоничная бумага, в стилистике века 15-16-го. Такое впечатление, что авторов консультировали иезуиты или инквизиция, ибо только у них непрерывный релевантный опыт. Подождём официальную интерпретацию.

Одновременно Путин наведался в Мурманск, потряс арктическими намерениями до 2050 года и попутно озвучил идею введения в Украине внешнего управления, но под эгидой ООН. Для подготовки выборов и т.д. 

Причём эту глубокую мысль он высказал морякам АПЛ "Архангельск", которые, надо полагать, больше других озабочены вопросами международного урегулирования. Им же Путин повторил все традиционные басни с 2014 года. В том числе, завил о плановом ходе "СВО", чтоб моряки "Архангельска" убедились: военнослужащие Северного Флота, которых уничтожили на войне, уничтожены планово, это не какая-то там отсебятина. Так и было задумано...

Судя по всему, и тех, и других генераторов идей время сильно поджимает. 

Вся эта феерия – на фоне очередной красивой встречи в Париже, итоги которой пока малопонятны. Кроме обозначения даты следующего "Рамштайна". 

Скоро конец марта, месяца ужасов. На выходных запишем основные свершения.

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