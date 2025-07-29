'Путин серьезно просчитался с Трампом': сенатор Грэм напомнил о двухпартийной поддержке вторичных санкций против РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин "серьезно просчитался" с президентом США Дональдом Трампом. Теперь России и ее партнерам грозят новые санкции, которые готов поддержать американский Конгресс.

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Об этом 28 июля заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. На платформе X (Twitter) он написал, что полностью понимает разочарование, которое глава Белого дома испытывает в отношении Путина и его постоянных нападений на Украину. Такая ситуация свидетельствует об отсутствии у Путина "реального желания сесть за стол мирных переговоров".

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", – заявил сенатор, который поддерживает Украину.

Отметим, что незадолго до этого президент США снова заявил, что разочарован: "Мы много раз думали, что уже решили. А потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например Киеву, и убивает много людей".

Грэм подчеркнул, что Конгресс "готов, преимущественно двухпартийно, помочь президенту Трампу" в его мирном плане.

28 июля лидер Соединенных Штатов заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору на прекращение огня в Украине. Новый дедлайн для агрессора – это 10–12 дней.

Как писал OBOZ.UA, после нового срока, озвученного Дональдом Трампом, Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки войной. По мнению экс-президента страны-агрессора, республиканец "играет в игру ультиматумов", но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

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