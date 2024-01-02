Российская орда убийц, насильников, мародеров и похитителей детей устами главного террориста мира Путина провозгласила в России 2024 год - годом СЕМЬИ.

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Це не було б так смішно, якби не виглядало відвертим і цинічним знущанням з усього світу. Країна-вбивця на чолі зі своїм президентом-терористом вирішила в 2024 році опікуватися цінностями сімʼї та бути зразком миролюбства?!

Проте, якщо заглянути в недавню історію цієї КРАЇНИ НАВПАКИ, то нинішній політичний маразм вже не виглядатиме так дивно.

Виявляється, що в Росії вже був рік сімʼї в 2013 році. Саме в цей рік сімʼї тодішній президент Путін розлучився із своєю дружиною. Тільки в Росії можливо таке, щоб президент оголосив в країні рік сімʼї та в цей же спеціальний рік сам і розлучився.

Далі більше. Людмила Путіна в 2015 році вдруге вийшла заміж, а захисник "традиційного сімейного укладу" почав колекціонувати коханок і робити позашлюбних дітей.

В 2020 році російські вчителі Геббельса знову підняли тему захисту російської сімʼї від "нетрадиційної" Європи. І для того, щоб ОБНУЛИТИ попередні терміни путінського президентства та продовжити його царювання до 2036 року, знову запустили старий плач про головне завдання Держави - "защиту традиционных семейных ценностей". Це стало однієї із головних тем так званого народного опитування щодо поправок до Конституції РФ. Найцікавіше, що "традиційний російський, провославний сімейний уклад" на чолі з офіційно розлученим Путіним своїм голосуванням найактивніше підтримали суніти Чечні та буддисти Туви. Бо як бідкався ще у 19 столітті Федір Тютчєв "Умом Росію не понять…"

І от в новорічній промові 31 грудня 2023 року терорист №1 Путін вкотре перейнявся сімейними цінностями і знову оголосив у Росії, тепер вже 2024 рік - роком СІМʼЇ.

Що тут сказати:

який "СІМʼЯНИН" - така "СІМʼЯ" і така "КРАЇНА"!

П.С. А сьогодні Україна, а особливо Київ, знову відчули на собі "БРАТНІ й СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ" російської орди.

А Ви ще досі переживаєте за долю "великой российской культуры" в Україні й тишком-нишком підтримуєте майже 10 тисяч місцевих релігійних громад Кіріла-Путіна?