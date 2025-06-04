'Путин продолжает доказывать, что он не за мир': Хили призвал союзников активизироваться в поддержке Украины

Темпы и объемы российских обстрелов Украины могут продолжаться в течение 2025 года, поскольку "Путин продолжает доказывать, что он не за мир". Именно поэтому Великобритания увеличивает объемы военной помощи Украине, и именно поэтому Лондон призывает других партнеров также активизироваться в поддержке нашей страны.

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Именно такими словами министра обороны Великобритании Джона Хили началась 28 встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". По утверждению британца, поддержка Украины – это "общая ответственность" всех партнеров.

"Мы встречаемся на фоне все более худших атак российских беспилотников на Украину с начала полномасштабного вторжения Путина. Города пострадали, дома разрушены, мирные жители убиты. Россия сейчас регулярно запускает более 300 беспилотников ежедневно по Украине. И этот темп обстрелов может поддерживаться в течение 2025 года. И через три с половиной года этой войны Путин продолжает доказывать, что он не за мир", – сказал он.

Джон Хили подчеркнул, что партнеры "должны активизироваться, не должны отступать".

"Со своей стороны, Великобритания в этом году увеличит поставки беспилотников Украине в десять раз. 10 тысяч их было в прошлом году, мы стремимся достичь 100 тысяч в этом году", – заявил Хили.

Также Великобритания в этом году потратит еще 247 миллионов фунтов стерлингов (348 миллионов долларов США) на подготовку Вооруженных сил Украины. Речь идет о программе "Интерфлекс", программе обучения украинских военных на британской земле.

По словам Джона Хили, также Британия должна передать украинским защитникам еще 140 тысяч артиллерийских боеприпасов, что является "жизненно важным усилением украинских войск на передовой".

Как сообщал OBOZ.UA, также на указанном заседании в формате "Рамштайн" было объявлено, что Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. В пакет входят финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Более подробно о решениях, которые были объявлены во время "Рамштайна", читайте здесь.

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