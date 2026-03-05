'Путин понимает, что, если мы отойдем, он сохранит от 300 тысяч до миллиона своих солдат': Зеленский объяснил риски территориальных уступок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения России о завершении войны в обмен на уход украинских сил с Донбасса не имеют реальных гарантий безопасности. Такой шаг может позволить Кремлю сохранить значительные силы и подготовиться к новым наступательным действиям в будущем.

Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому вещателю Rai Italia. Фрагмент разговора обнародован в Telegram-канале президента.

В мире начали появляться мысли, что война может завершиться, если Украина согласится оставить Донбасс. Однако президент подчеркнул, что предыдущий опыт показывает: заявлениям Кремля нельзя доверять, ведь после таких обещаний агрессия только усиливалась.

"Украина готова говорить о прекращении войны с участием сильных международных посредников, но любые договоренности должны предусматривать реальные гарантии, а не только слова российской стороны", – считает президент.

Зеленский также подчеркнул, что нет никаких гарантий, что после ухода украинских войск с Донбасса Россия не продолжит агрессию. По его мнению, Кремль может использовать паузу для перегруппировки войск, доукомплектования бригад и создания новых дивизий.

"Украинские силы сейчас удерживают укрепленные позиции, которые сдерживают наступление российской армии. Если же Украина добровольно оставит эти территории, это позволит России сохранить от сотен тысяч до примерно миллиона военных, которых иначе пришлось бы привлекать к длительным наступательным операциям", – прокомментировал Владимир Зеленский.

В итоге при таких условиях Украина не имеет оснований доверять подобным требованиям России или отказываться от территорий, которые находятся под ее контролем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что дальнейшие трехсторонние мирные переговоры будут зависеть от ситуации с безопасностью и политической ситуации. Украина готова к возобновлению переговорного процесса, как только условия станут благоприятными.

