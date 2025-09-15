'Путин показал, что может атаковать НАТО': эксперты объяснили, что стоит за вторжением дронов в Польшу и почему мир – угроза для Кремля

В ночь на 10 сентября, во время массированной атаки России на Украину, 19 беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Такие действия свидетельствуют о том, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в окончании войны и стремится расширить ее границы.

Об этом пишет Politico. Путин не готов подписывать мирное соглашение с Украиной даже под давлением президента США Дональда Трампа, ведь связал свое политическое выживание с длительным противостоянием против США и их союзников

"Путин президент войны. Он не заинтересован в ее прекращении", – отметил старший аналитик лондонского Центра новых евразийских стратегий Николай Петров.

Путин не откажется от образа военного лидера

По мнению эксперта, для него возвращение к роли лидера мирного времени после позиционирования себя как руководителя в военный период означало бы фактическое понижение в статусе. В любом случае отказаться от этой роли он не может. В то же время завершение войны несет для Кремля серьезные политические риски. Несмотря на то что контроль над медиа и интернетом позволяет представить любую сделку как "победу", Путина больше беспокоит другое.

Как пояснил эксперт Петров, после уничтожения либеральной оппозиции главной угрозой для его власти стала относительно небольшая, но очень громкая группа русских националистов. Именно им он обещал масштабную победу не только над Украиной, но и над так называемым "коллективным Западом".

"Среди враждующей части военно-политического истеблишмента есть желание уничтожить НАТО. Чтобы показать, что оно ничего не стоит", – сказал бывший российский дипломат, а ныне старший научный сотрудник Центра Россия-Евразия Карнеги Александр Баунов.

РФ усилила гибридную войну против Европы

По оценкам военных аналитиков, после встречи Путина с Дональдом Трампом на Аляске, которую президент США подавал как шаг к достижению прекращения огня, Россия активизировала кампанию гибридной войны против Европы.

Накануне последнего вторжения российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. В августе один из них упал примерно в 100 километрах от Варшавы. По информации WELT, пять беспилотников, пересекших польскую территорию, направлялись в направлении базы НАТО, однако были перехвачены голландскими истребителями Lockheed Martin F-35.

За два дня до этого, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке нападения и пригрозил, что любая агрессия против России может завершиться "крахом финской государственности раз и навсегда". Аналитики отметили, что такая риторика подобна тезисам Кремля накануне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Кроме того, эксперт Петров отметил, что Москва начала переносить ключевые промышленные отрасли, в частности судостроение, в восточные регионы, подальше от границ НАТО. А уже в пятницу, 12 сентября, Россия совместно с Беларусью начала масштабные военные учения, в частности вдоль польской границы.

"Что бы Путин не достиг в Украине, противостояние с Западом на этом не закончится; оно будет продолжаться в различных формах. Включая военную", – сказал Петров.

Путин дает предупреждение США и Европе

Такие шаги, как нападение на Польшу, Путин рассматривает как предупреждение для Трампа и европейских лидеров, которые ведут переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности после возможного мирного соглашения.

"Путин показал, что он может атаковать страны НАТО сегодня, и у них нет никаких систем обороны", – сказал основатель аналитического центра Re:Russia Кирилл Рогов.

Неопределенность позиции Трампа относительно преданности НАТО, а также его нежелание придерживаться собственных сроков в вопросе санкций против Москвы, только подкрепляют уверенность Кремля, что агрессия останется безнаказанной. По словам экспертов, атаки вроде той, что произошла в Польше, имеют целью проверить готовность Альянса к коллективной обороне через локальные наступательные операции.

Аналитик Баунов подчеркнул, что Путин стремится разоблачить НАТО. Между тем реакция Вашингтона лишь усиливает эти опасения. В четверг Трамп фактически повторил риторику Москвы, заявив журналистам, что "это могла быть ошибка". А Кремль отверг все обвинения, заверив, что российское Минобороны "не планировало атаковать объекты" на территории Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 сентября в Румынии поднимали в небо истребители из-за российского дрона над страной. Подобный инцидент стал вторым вторжением российского БПЛА в воздушное пространство НАТО за последние четыре дня. По словам аналитиков Института изучения войны, системность таких действий со стороны РФ свидетельствует о том, что они не случайны и имеют конкретную цель.

