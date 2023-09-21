Прошел один год и двести восемь дней войны. На фронте сегодня никаких изменений не произошло. И карты ISW бесстрастно фиксируют это обстоятельство. Конфликт между Украиной, с одной стороны, и Польшей, Словакией и Венгрией с другой - продолжается. Я уж не знаю нарастает он или нет, но премьер министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, Польша перестает поставлять оружие Украине (мол, самим не хватает).

В Словакии, в преддверии выборов (там тоже как и в Польше скоро выборы), лидер оппозиции экс-премьер Роберт Фицо (и вероятный новый премьер) заявил, что если он станет снова премьером (шансы достаточно высоки), то немедленно прекратит поставки оружия Украине и проголосует вместе с Венгрией в ЕС за отмену санкций против России.

Вот некоторые его цитаты: "Жалоба Украины на Словакию за запрет на экспорт сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина…" Или: "Украина свистела, и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным".

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Думаю, про Венгрию и писать нечего: премьер-министр Виктор Орбан потирает ручки, буквально хватает людей на улицах и твердит им, что-то в духе: “Я вам говорил про Украину? Ну и кто из нас оказался прав? И т.д."

Тем временем Зеленский в ООН выступил с программой радикального реформирования ООН в целом и Совета Безопасности в частности. И еще с глобальным планом урегулирования всех конфликтов в мире, как настоящих, так и будущих. Этот план (не забудьте, дети) носит его имя.

21 сентября у него встреча с Байденом. Байден приготовил по этому случаю большой пакет военной помощи. Но главная интрига, разумеется, состоит в том, что никто не знает, дадут американцы ATACMS или не дадут. Пишут, что все ведомства согласовали передачу этих дальнобойных ракет Украине. Но окончательное решение - за президентом США.

20 сентября Байден тоже выступал в ООН. Он, как и Зеленский, заявил о необходимости радикального реформирования ООН с тем, чтобы агрессор не мог накладывать вето на решения, осуждающие его агрессию. В отношении агрессии России против Украины он, в частности, заявил: "Россия считает, что мир устанет и позволит ей жестоко обойтись с Украиной без последствий. Но я вас спрашиваю: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, сможет ли какое-либо государство-член быть уверенным в том, что оно защищено?... Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Ответ - нет. Мы должны противостоять этой неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать других потенциальных агрессоров завтра".

Байден еще раз подчеркнул, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Но про ATACMS так ничего и не сказал… А мог бы сказать… А вот Reuters пишет, что в ближайшее время этих ракет в Украину поставлять не будут. Но надежда умирает последней и поэтому я все еще надеюсь на встречу Зеленского и Байдена.

20 сентября Путин встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая, руководителем канцелярии по иностранным делам Ван И (это главный китайский чиновник по иностранным делам, главнее министра иностранных дел). Что там обсуждалось за закрытыми дверьми - неизвестно. Но в паблике Ван И повторил приглашение Путину посетить Китай, которое сделал некоторое время назад Си Цзиньпин. На что Путин ответил: "Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя (КНР) Си Цзиньпина, которая уже имеет такой международный бренд "Один пояс, один путь".

Так что скоро Путин отправится в первое, после выдачи на него Международным уголовным судом ордера на арест, путешествие за границу. Пожелаем ему счастливого пути и хорошей посадки (в самом ее жестком варианте).

Сегодня Украина опять атаковала объекты в Крыму были попадания в Севастополе и еще во многих местах. Россия, разумеется, не отрицая сам факт налетов, отрицает что они причинили какой-то ущерб. В российской версии “все украинские беспилотники были уничтожены".

В этой формулировке нет ничего про “все ракеты уничтожены", а ведь хорошо известно, что кроме беспилотников, при этом налете использовались и ракеты. На фото видны большие задымления на объектах в Севастополе. Люди пишут, что грохот стоял что надо. Как-то это все непохоже на то, что это просто падают обломки ракет…

Итак, сегодняшний день был просто преддверием завтрашнего. Ждем встречи Байдена и Зеленского. И надеемся, что она будет плодотворнее октябрьской встречи Путина с Си Цзиньпинем.

По другому и быть не может: ведь наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.Слава Украине!