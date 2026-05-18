Путин оказался перед 'очень сложным выбором' в Украине из-за санкций – разведка страна НАТО

Российское руководство сталкивается с растущим давлением санкций и медленным продвижением на поле боя в Украине. На этом фоне, по оценкам европейских разведчиков, стратегические варианты Кремля постепенно сужаются.

В то же время в НАТО не видят признаков быстрого завершения войны или изменения целей Москвы. Об этом сообщает Reuters.

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что президент России Владимир Путин имеет все меньше "хороших вариантов" в войне против Украины. По его словам, российская армия не демонстрирует существенных успехов на фронте, тогда как западные санкции постепенно истощают ресурсы РФ.

"У президента России Владимира Путина мало хороших вариантов действий в Украине, поскольку его вооруженные силы не могут значительно продвинуться на поле боя, а западные санкции подрывают его ресурсы", – отметил Розин.

Он также отметил, что Россия сейчас теряет больше военных, чем способна пополнить через рекрутинг, а возможность объявления всеобщей мобилизации может быть политически опасной для Кремля.

"Все эти факторы в совокупности создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в том числе и на самых высоких уровнях, понимают, что имеют большую проблему. Трудно сказать, что об этом думает Путин, но я думаю, что все эти факторы начинают влиять на его решения", – сказал он в интервью в Таллинне.

По оценкам эстонской разведки, темпы продвижения российских войск в Украине в последние месяцы остаются одними из самых низких с 2023 года. В то же время экономическая ситуация в РФ также демонстрирует признаки замедления: в первом квартале зафиксировано сокращение на 0,3%.

Несмотря на это, Владимир Путин продолжает заявлять, что российская экономика стабилизируется, а армия будет продолжать боевые действия до достижения поставленных целей.

Розин подчеркнул, что ключевым фактором давления на Москву остаются санкции, особенно в финансовом секторе и в энергетическом экспорте.

"Думаю, сейчас перед ними стоит очень сложный выбор. Трудно предсказать, какое решение они примут в сложившейся ситуации", – добавил он.

В то же время Эстония, которая граничит с Россией и является одним из крупнейших сторонников Украины в НАТО, призывает союзников не ослаблять санкционное давление.

"Поэтому мой посыл такой: давайте двигаться вперед с санкциями. Сейчас не время колебаться, давайте просто продолжать", – подчеркнул Розин.

Другие европейские разведчики также отмечают, что хотя признаки экономического и военного давления на Россию усиливаются, это пока не меняет ее стратегических целей.

"Мне очень трудно представить, чтобы они отказались от своей цели – захватить весь Донбасс... Россия по сути никуда не спешит",– отметил один из высокопоставленных чиновников европейской разведки.

По его словам, Москва продолжает настаивать на контроле над Донбассом в рамках любых потенциальных мирных договоренностей, тогда как Украина отвергает такие требования.

Также в разведке отмечают, что несмотря на давление, нет признаков готовности Кремля к уступкам или изменения военных целей. Общественная устойчивость в России, по оценкам аналитиков, остается высокой, а внутренние вызовы для Путина пока не выглядят критическими.

"Это лишь выдача желаемого за действительное, что сейчас лидерство России каким-то образом ослабевает или Путину бросают вызов", – подытожил представитель разведки.

Напомним, в России резко вырос уровень протестных настроений на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Уже 20% граждан допускают возможность массовых протестов из-за падения уровня жизни, еще 14% недовольны по политическим причинам.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг главы Кремля Владимира Путина продолжает снижаться седьмую неделю подряд. Уровень одобрения его деятельности упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%. По приведенным данным близкого к Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия к диктатору упал на 1 п.п., достигнув 71%.

