'Путин не заслуживает дополнительного времени': сенатор США призвал ускориться с санкциями против России

Американский сенатор Ричард Блюменталь призвал Конгресс как можно быстрее проголосовать за законопроект о новых санкциях против России. По его мнению, промедление в этом вопросе недопустимо.

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Он также отметил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину не следует давать никакого дополнительного времени. Об этом Блюменталь, один из авторов законопроекта, заявил в интервью Суспільному.

Сенатор США призвал ускориться с санкциями против России

"Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени и нам надо ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент – в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", – сказал Блюменталь.

Блюменталь подчеркнул, что сейчас – идеальный момент для принятия инициативы. По его словам, законопроект уже имеет поддержку не менее 85 сенаторов, а в случае необходимости это количество можно увеличить до 90.

Блюменталь предлагает "воспользоваться моментом", чтобы проголосовать за законопроект. По его словам, в Сенате насчитывается 85 сторонников, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Сенатор также отметил, что принятие закона будет иметь важный сигнал для международного сообщества: США остаются надежным союзником Украины и будут действовать решительно для остановки российской агрессии.

"Я думаю, что голосование вполне достижимая и необходимая цель. Именно сейчас время для действия, не только через исполнительный приказ президента, но и через законодательную инициативу, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине", – отметил сенатор США.

Блюменталь подчеркнул, что занопроект о санкциях против России поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".

Что предшествовало

Накануне Трамп дал Путину новый дедлайн на прекращение огня в Украине. Определенный ранее срок в 50 дней президент США сейчас считает слишком щедрым предложением, поэтому с момента заявления он объявил отсчет в "10-12 дней" для реальных шагов Москвы в направлении завершения войны.

Также Трамп заявил, что "больше не заинтересован в разговорах с Путиным", и рассказал, что будет с Россией в случае отказа от мира.

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