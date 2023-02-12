Путин не только начал войну, он также создал мощную индустрию лжи, – Боррель

Начав войну против Украины, Москва в то же время развернула сплошную индустрию лжи для оправдания агрессии и отвлечения от собственных проблем внутри РФ. В связи с этим необходимо противодействие, чтобы голос ЕС звучал в мире громче Кремля.

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Об этом в блоге на странице Европейской службы внешних действий (ЕСВД) написал верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что ЕСВД провела в Брюсселе важную конференцию по информационным манипуляциям с участием международных экспертов.

В рамках мероприятия Боррель подчеркнул важность борьбы с кремлевской пропагандой для всего мира.

"Мы должны работать теснее с нашими партнерами, более активно представлять нашу позицию на местных языках и в разных частях света. Я сейчас ищу варианты, как сделать так, чтобы голос ЕС было лучше слышно", – пишет Боррель.

По его словам, информационные манипуляции Москвы глобальны и работают в промышленном масштабе, являясь одним из критических инструментов войны.

"В то время как бомбы Путина убивают людей в Украине, его индустрия информационных манипуляций атакует умы людей в России и глобальном измерении, пытаясь навязать им ложное понимание, кто ответственен за эти убийства, за те счета за электричество, которые они не могут уплатить, за экономические проблемы и за усилившийся голод после того, как Россия начала войну", – пишет Боррель.

Политик добавил, что Путин цинично пытается заставить людей верить, что сила дает право на зверства и в качестве примера привел работу кремлевской машины лжи в Африке.

В Европейском Союзе уже предприняты конкретные шаги по защите от такой информационной угрозы: ограничена деятельность кремлевских СМИ, усилены меры по защите независимой журналистики как в ЕС, так и по всему миру, рассказал Боррель.

По его мнению, проблему борьбы с ложью Путина необходимо решать "политическим путем, на самом высоком уровне".

Политик добавил, что в рамках ЕСВД может быть создан Центр информационного обмена и анализа для сбора данных о дезинформации и обмена опытом в борьбе с пропагандой Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Боррель посетил Киев. Он заявил, что прибыл передать "сильнейший сигнал поддержки" всем украинцам, защищающим свою страну.