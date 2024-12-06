'Путин не собирается останавливаться': Порошенко в Вашингтоне призвал Запад показать России свою силу

Народный депутат Петр Порошенко призвал западных партнеров усилить Украину так, чтобы обеспечить ее победу. Он предостерег: Путин не собирается останавливаться, так что единственный путь сорвать его стратегические планы – дать Украине достаточно оружия и обеспечить адские санкции против российской экономики.

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По словам Порошенко, цель Путина – не только уничтожить независимую Украину, но и расколоть Запад. Об этом лидер "Европейской солидарности" сказал в Вашингтоне в ходе специальной панельной дискуссии Форума Международного демократического союза, сообщает официальный сайт "ЕС".

"Путину не нужен только Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон. Он хочет отстроить либо Советский Союз, либо Российскую империю 2.0. А без Украины это просто невозможно", – убежден пятый президент.

Порошенко предостерег от иллюзий, что Россия уже почти сидит за столом переговоров, и нужно заставить к ним Украину: "это неправда. Не найдешь в мире ни одной нации, которая больше хочет мира, чем мы, украинцы. Но Путин не остановится. Не доверяйте Путину – это офицер КГБ, специально обученный врать".

"Вторая рекомендация: не бойтесь Путина, он питается нашими страхами. Путин понимает только один язык, и это язык силы, язык нашего единства, язык солидарности. Только так мы можем победить", – сказал Порошенко.

Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Россию удалось остановить благодаря беспрецедентному мужеству украинского народа и оружия, которое в свое время первой предоставила администрация Трампа. Сейчас, по словам Порошенко, Россия пытается воспользоваться истощением Украины и мира, запугивает всех ракетными ударами.

"Они начали атаковать объекты критической энергетики, гражданскую инфраструктуру, больницы, учебные заведения, все гражданские объекты, каждую ночь убивая невинных мирных жителей по всей территории Украины. Уничтожение нашего промышленного потенциала. Пытаясь запугать украинский народ. И мы живем так больше двух лет", – напомнил Порошенко.

После выборов в США интенсивность их наступательных операций растет. И потери Путина, российских войск тоже рекордны. Что теперь нам нужно делать? Прежде всего, мы приветствуем приход президента Трампа. Вчера мы имели удовольствие встретиться с Майклом Волцом и услышать, что он решительно настроен, как и вы, чтобы принести мир через силу. Мы должны эту силу показать", – считает Петр Порошенко.

"Мы не должны терять время. Мы не должны терять территорию. Мы не должны терять людей. И чтобы сделать Украину сильнее, нужно поставлять самое современное вооружение, включая противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотников и новейшие технологии", – убежден пятый президент.

"Потому что война в Украине 2024 года совсем другая, по сравнению не только с 2014 годом, но и с 2022 годом. Мы вместе должны учиться воевать. Потому что сейчас у вас нет опыта, и Запад недостаточно защищен", – констатировал Порошенко.

Он также предостерег по поводу "усталости от Украины". "В некоторых европейских странах мы имеем такую дискуссию. Усталость от Украины означает усталость от свободы. Усталость от демократии. Поэтому наша просьба: пожалуйста, помогите нам выполнить вашу работу. Подумайте об этом как об инвестициях в вашу собственную безопасность. Это не благотворительность. Это не помощь. Это инвестиция в вашу собственную безопасность. Давайте делать эту работу вместе", – призвал Порошенко.

"В том числе, включая санкции. Нужны адские санкции, столь эффективные, чтобы урезать способность Путина финансировать войну. Это приведет нас к миру. Это усадит Путина за стол переговоров. Это приведет к победе Украины и нашей общей победе", – резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вашингтоне Петр Порошенко встретился с кандидатом на должность советника по нацбезопасности США, конгрессменом Майклом Волцом. Также он встречался с бывшим послом США в Украине Джеффри Паэтом и заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Крисом Смитом.

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