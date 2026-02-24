'Путин не может принять одну простую истину': Зеленский в обращении к Европарламенту рассказал о мотивах агрессии РФ

Россия является ярким примером диктатуры, которая стремится уничтожить свободу соседней страны и не только. Однако российский диктатор Владимир Путин не понимает, что жизнь людей за пределами РФ может кардинально отличаться.

Видео дня

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. С соответствующими словами глава государства обратился к Европейскому парламенту.

"В мире много диктатур. Некоторые из них самоизолируются в пределах своих границ, пытаясь заблокировать любое внешнее влияние свободы. А другие вообще не признают границ и активно пытаются уничтожить свободу своих соседей, целых регионов, а иногда даже всего мира. В случае с Россией мы имеем дело со вторым типом угрозы", – подчеркнул украинский лидер.

Путин олицетворяет войну и не воспринимает свободы выбора других народов

Зеленский убежден, что речь идет о психически нестабильном диктаторском режиме, который не способен смириться с тем, что в Европе ценят каждую человеческую жизнь и уважают права человека. Такая система, по словам Зеленского, также не воспринимает того, что каждая нация имеет право на защиту и безопасность.

"Путин не может принять одну простую истину – что где-то люди могут жить иначе и наслаждаться жизнью, отличной от той, которую он предпочитает. Вот почему он постоянно пытается кого-то сломать – не только сейчас, не только эти четыре года, но и на протяжении всего своего пребывания у власти", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что глава Кремля "и есть сама война", а каждый, кто его поддерживает, "не может не понимать, что выбирает войну".

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова пойти на замораживание конфликта на нынешней линии фронта, но не намерена отдавать приказ о выводе войск из районов Донецкой области, которые находятся под контролем ВСУ. Президент подчеркнул, что вопрос не только в территориях, но и в людях, которые проживают в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, также глава государства заявил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках масштабного плана по заключению мирного соглашения. Глава государства подчеркнул, что Кремль хочет отстранить его от власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!