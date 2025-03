Путин не изменил своей цели: в ISW объяснили, какой 'сигнал' Кремль дал бизнесу по войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает обуславливать внутреннюю аудиторию страны-агрессора, в частности, бизнес-группы, готовиться к длительной войне против Украины. Его не интересует устойчивый мир, построенный на компромиссах.

Об этом свидетельствуют заявления главы Кремля и его приспешников в течение последних недель. Их сигналы объяснил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что заявления Путина и других официальных лиц Кремля в последние дни и недели, которые увековечивают нарративы о сложности переговоров, нелегитимности украинских чиновников и разногласиях между США и Европой, усиливают сообщения о том, что Россия ожидает продолжительной войны в Украине, а мира – только на своих условиях.

По данным пропагандистов, диктатор прямо сказал российским бизнесменам готовиться к продолжительной войне. Так, российские бизнес-журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло 20 марта сообщили, что Путин провел приватную встречу с бизнесменами на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Это произошло перед его телефонным разговором с президентом США Дональдом Трампом 18 марта.

Рустамова и Товкайло ссылались на два источника на встрече и один источник, осведомленный о ней, сказав: Путин заявил, что переговоры о прекращении войны будут медленными и сложными, и посоветовал бизнесменам "не быть наивными", учитывая людей и проблемы, участвующие в переговорах.

Также российский диктатор публично заявил на съезде, что России не стоит ожидать скорейшего снятия санкций от Запада.

Аналитики напомнили, что Кремль долгое время транслировал требования России относительно территориальных уступок и уступок в сфере безопасности за пределы нынешней линии фронта как отдачу от инвестиций для российского народа, чтобы оправдать военные усилия перед своей внутренней аудиторией.

"Путин и другие официальные лица Кремля, вероятнее всего, будут продолжать доносить до внутренней аудитории, что война в Украине остается затяжным усилием России и что она не скоро заключит мир с Украиной", – объяснили в ISW путинские сигналы российскому бизнесу и народу.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Дональду Трампу пора склонять Путина к компромиссу более жесткими методами. Он подчеркнул, что американский лидер уже сделал российскому диктатору много "подарков" по войне в Украине, однако его мирный план так и не встретил согласия в Кремле.

