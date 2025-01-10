'Путин не хочет завершения войны': Курносова назвала главную цель российского диктатора

В Кремле косвенно отреагировали на вариант мирного урегулирования войны против Украины, предложенный командой избранного президента США Дональда Трампа. Однако это не следует считать намеком на то, что все ультиматумы Путина будут обнулены ровно в тот момент, когда начнутся переговоры с участием представителя Белого дома.

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Множество политических и военных экспертов, а также аналитики не перестают подчеркивать, что кремлевский диктатор не хочет завершения войны. Среди них и российский оппозиционер Ольга Курносова, поделившаяся мнением в интервью OBOZ.UA.

"Путин не желает завершения войны. Его главной политической целью всегда было установить контроль, по крайней мере, над Украиной, а лучше над всей Восточной Европой. Не четыре украинских области плюс Крым. Нет-нет", – выразила убеждение собеседница.

Она напомнила, что главным для диктатора РФ всегда был политический контроль над Украиной, и ни на что меньше он не согласится.

Поэтому думать о том, что с Путиным можно о чем-то договориться, что есть компромисс, не стоит, добавила Курносова.

По ее словам, договориться с ним и нельзя, потому что у него нет компромиссов. А все ультиматумы и довольно наглое поведение, которое он демонстрирует в последнее время – лишь подтверждение этому.

"Тарас Загородний (украинский политолог. – Ред.) прав, и я тоже постоянно говорю об этом, что единственный способ остановить войну – это избавить не только Россию, но и мир от Путина как "президента" РФ. Других способов не существует", – подчеркнула российский оппозиционер.

Примечательно, на фоне обсуждений в мире о необходимости переговоров между Киевом и Москвой, российские элиты и топ-силовики выразили "озабоченность" сроками, установленными Путиным для окончания войны, и требуют не диалога о мире, а наоборот – усилить агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур убежден, что последние заявления Трампа относительно Украины только играют на руку Путину. Очевидно, что республиканец рассматривает Россию как сильное государство, по факту своей силы имеющее большие права и большие возможности по сравнению с Украиной.

Аналитик Виталий Портников тоже считает, что несмотря на смену администрации в США и избрание Трампа новым президентом, ожидания о прекращении войны в Украине остаются призрачными. По его словам, переговоры возможны только при кардинальных изменениях, которых на горизонте пока не видно

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