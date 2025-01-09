Последние заявления Трампа по Украине и Гренландии играют на руку Путину. Интервью с экс-послом в США Шамшуром

После инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года Америку в том числе и мир может ожидать ряд событий, которые будут способны изменить политический ландшафт планеты.

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После последней пресс-конференции главного деятеля этого процесса в собственной резиденции Мар-а-Лаго стало ясно, что сценарий, при котором Трамп дезорганизует внутреннюю и международную политику за годы своего правления, приведя США и весь мир к хаосу, становится все более реалистичным. Чего только стоит намек на то, что он может на полном серьезе начать свое новое президентство с горячей ссоры с элементами войны с Евросоюзом из-за Гренландии, если вопрос с этим островом не будет решен так, как он этого желает.

Своими мнениями по поводу последних заявлений Дональда Трампа в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– После того, как Конгресс Соединенных Штатов официально признал победу Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2024 года президентских выборах, избранный президент США провел пресс-конференцию и сделал несколько громких заявлений.

Сначала по Украине. Трамп обвинил Джо Байдена в том, что он якобы нарушил "соглашение" о непринятии Украины в НАТО, и заявил, что "может понять чувство" России в этой связи. То есть за Трампом агрессор у нас уже фактически жертвой. Также, по его словам, Запад якобы понимает, что Украина не может быть в НАТО, подчеркнув, что также придерживается этой позиции. И, наконец, 24 часа, за которые он обещал прекратить войну в Украине, переросли в полгода, за которые он собирается встретиться с российским диктатором Путиным, чтобы обсудить этот вопрос.

– Кардинально нового мы не услышали от Трампа по отношению к Украине. Мы и мир все еще ожидаем окончательного его ответа по урегулированию, какими именно будут параметры его мирного плана для Украины. Из того, что мы слышим сейчас уже с самого Трампа, в принципе никаких оснований нет даже на минимальный позитив.

С избранием Трампа мы вступаем в зону серьезных рисков. Поэтому, честно говоря, мне не понятно, откуда такой энтузиазм и у наших власть имущих, и у украинского общества, по крайней мере, его половины, если верить социологическим опросам, что при Трампе будет прекращена война на приемлемых для Украины условиях. Я этого не вижу, и то , что вы сказали, как раз и свидетельствует, что позиция по членству Украины в НАТО не изменение, а, соответственно, и позиция по гарантиям безопасности. И его трактовка причин и предпосылок полномасштабного вторжения России также для нас абсолютно неприемлема и неверна.

После этих заявлений уже можно представить, что давление будет справляться именно на Украину, на ее руководство для того, чтобы прекратить войну на условиях, приемлемых не для Украины, а для Трампа и российского диктатора Путина. В этом отношении все выглядит достаточно, я бы сказал, тревожно и даже мрачно. Если будет таким откровенным, это планы капитуляции Украины.

К сожалению, нет оснований даже для очень сдержанного оптимизма, но надо, опять же, быть реалистом, смотреть на вещи такими, и воспринимать их такими, какие они есть, и готовиться для того, чтобы минимизировать неблагоприятные, плохие последствия для Украины. Для этого нужно не только надеяться на наших партнеров, но и думать о том, что мы можем сделать сами.

– Такое впечатление, что Трамп подводит почву именно под то, чтобы исключительно за счет Украины и провернуть замораживание, которое будет устраивать его и Путина, который будет выглядеть победителем. При этом Трамп, вероятнее всего, откажется предоставить Украине гарантии безопасности от США, сообщает The New York Times. По данным издания, избранный американский лидер "стремится не только закончить войну, не давая никаких обещаний защитить Украину, но и сократить обязательства Америки по безопасности в Европе в целом".

– Это совершенно верно. Это и есть то, что окончание войны будет происходить на условиях, принятых не для Украины, а для Путина и Трампа. Это фактически дать передышку России и превратить войну снова в постоянный европейский институт. Уже понятно, что эта ситуация требует совершенно иного качества поддержки Украины со стороны европейцев, которые должны осознать, что единственная надежда на то, чтобы восполнить недоснабжение оружия, прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов могут только они - европейцы.

Мы также должны понять, что не надо этих иллюзий о том, что придет Трамп и все наладится. Нет, не наладится, и это требует полной мобилизации всего украинского общества без исключения противостояния России. Нынешние условия требуют от нас действовать именно так, поскольку наша страна действительно сейчас находится перед очень серьезными рисками и очень велика опасность для ее национальных интересов.

– Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландии для защиты "свободного мира", в том числе от кораблей Китая и России. Новоизбранный президент США пригрозил, что ударит по Дании пошлинами. При этом он отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом, что вызвало гнев его критиков, назвавших угрозы избранного президента США "полным безумием".

В Европе уже отреагировали. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что ЕС не позволит республиканцу вторгнуться на остров. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил недопустимость смены любых границ стран силой. Премьер-министр самого острова Муте Эгеде отмечает, что Гренландия "не продается и никогда не будет продаваться". Фактически европейцы довольно серьезно восприняли слова Трампа. Судя по всему, президент США, как ни прискорбно, фактически провоцирует довольно значительное обострение, расшатывая и так нестабильный мир, играя на руку тому же Путину.

– В принципе, эти заявления раньше воспринимались как некий абсолютный анекдот, но жизнь демонстрирует, что все может произойти. Ведь на этот раз Трамп об этом говорил с совершенно серьезным выражением лица, всячески демонстрируя, что это совсем не шутка, а его политическая опция.

Во-первых, мне кажется, и такое мнение высказывают практически все эксперты, что часть этих заявлений состоит в том, чтобы сделать из политики шоу. То есть сделать интертеймент для своей базы, которая ожидает таких неожиданных, провокативных заявлений. Также это абсолютно совпадает с идеологией "Америка превыше всего", то есть все возможно, если это идет на пользу США.

Во-вторых, на это нужно посмотреть и с таким углом зрения, что если Трамп отвергает глобализм, он тем не менее сейчас выдвигает концепцию континентализма. То есть Америка для американцев. Он видит проникновение в Европу Китая и других враждебных Соединенным Штатам государств и таким образом хочет подчеркнуть, что хозяином на европейском континенте являются Соединенные Штаты, именно они являются доминантной силой. С чем нужно считаться?

И третье, самое неприятное для нас – Трамп четко сказал, что может использовать экономические и военные рычаги влияния на Панаму, на Гренландию. Для Канады он сделал исключение, сказав лишь экономическое давление. То есть, в основе его слов и угроз – презрение великой супердержавы к более слабым государствам. И, очевидно, Трамп считает, что большие, сильные государства априори имеют право преимущества, большие возможности по сравнению со слабыми государствами. И именно таким образом, очевидно, он рассматривает и ситуацию по войне в Украине. То есть рассматривает Россию как сильное государство, которое по определению, как говорится, по факту своей силы имеет большие права и большие возможности по сравнению с Украиной. Это нужно также учитывать. Н этот фактор обратили внимание практически все американские аналитики, которые разбирали последнюю трамповскую пресс-конференцию и звучавшие там заявления. К этому надо отнестись очень серьезно, ведь кажется, что именно под углом таких взглядов, и будет реализовываться мирный план Трампа для Украины.

– Выходит, что своими такими провокационными заявлениями и потенциальными действиями, Трамп фактически легализует право грубой силы великого государства против меньшего, что уже много лет практикует Россия и Путин?

– В принципе, да. Здесь нужно говорить честно. То есть, я не думаю, что он реально сможет это сделать, напасть на Гренландию или Панаму, но даже само заявление, угроза или потенциальная возможность использования военной силы очень опасно. Это может стать новым дестабилизирующим фактором в международных отношениях и, как ни парадоксально, может усилить позиции Китая, страны, против которой направлены эти все активные действия Трампа.

Это очень опасные заявления, безусловно, влияющие и на отношение к США в тех странах, против которых они направлены. Которые заставляют задуматься всех союзников Соединенных Штатов. Сейчас может быть причинен вред этим отношениям, я бы сказал, очень легко. Они опасны и непродуктивны в этот период, который является определяющим для все еще существующей системы международных отношений. То есть сейчас происходит определенный тектонический сдвиг, и совершенно непонятно чем все закончится – победят страны автократии или демократии. И в этом контексте такие высказывания Дональда Трампа совершенно безответственны и опасны.

– Что касается Европы в целом. Трамп пригрозил ввести тарифы на европейский импорт. Что касается безопасности, то он заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону эквивалент уже 5% ВВП, таким образом повысив свои требования к европейским союзникам более чем вдвое по сравнению с текущими целями, угрожающим в случае отказа, прекратить американское присутствие на континенте.

- Прежде всего, нужно отметить, что требования увеличить собственные расходы на оборону звучали не только от Трампа, это было и по Обаме, и по Байдену. На мой взгляд, это абсолютно справедливо. Если эти требования будут сопровождаться соответствующими заявлениями и действиями, ухудшающими отношения между трансатлантическими партнерами. это единство, абсолютно необходимое и для противодействия тем государствам, которые угрожают безопасности и Европы, и Соединенных Штатов, и всего демократического мира, и, конечно, которые угрожают Украине. Об этом надо помнить, но, очевидно, Трамп будет это. риторику продолжать и усиливать.

Я не думаю, что он сможет предпринять серьезную попытку выйти из НАТО. Вместе с тем, абсолютно реальной угрозой являются тарифные торговые войны.

У Трампа достаточно опасный подход, основанный не на поиске какого-то компромисса или договоренностей, а применение той же грубой силы, в данном случае, тарифной силы. Очевидно, это также не будет способствовать единству западного мира, абсолютно необходимому и для нас.

– Последнее направление, которое Трамп затронул во время пресс-конференции – Ближний Восток. Он пообещал, если ХАМАС не отпустит всех заложников до дня его инаугурации, то есть до 20 января, то он устроит ад. Многие в этом увидели намек на то, что, возможно, даже Соединенные Штаты и Израиль атакуют Иран в ближайшее время.

– Я этого не исключаю. Трамп действительно сказал очень сильно по поводу заложников. максимальное давление на Иран. То есть, очевидно, уже предусмотрены какие-то действия, направленные именно против режима аятолл. событий.