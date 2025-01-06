'Вот уже начало 2025 года, а ничего не изменилось': Портников оценил, возможны ли переговоры о мире в Украине в ближайшее время

Вопрос мирных переговоров между Украиной и Россией остается одним из острейших в контексте продолжения войны. Известный украинский аналитик Виталий Портников считает, что несмотря на смену администрации в США и избрание Дональда Трампа новым президентом, ожидания о прекращении войны остаются призрачными.

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Переговоры возможны только при кардинальных изменениях, которых на горизонте пока не видно. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По мнению Портникова, признаков приближения к прекращению конфликта пока нет. Для организации любых переговоров между Россией и Украиной новоизбранный президент США Дональд Трамп должен достичь договоренностей с Москвой.

"Мы пока не видим с вами никаких признаков приближающейся приостановки конфликта. Для того чтобы новый президент США Дональд Трамп имел возможность организовать российско-украинские переговоры, ему нужно прежде всего самому о чем-то договориться с Москвой. При этом и Владимир Путин и другие кремлевские чиновники говорят о том, что они сейчас не видят никаких оснований для окончания войны. Никаких оснований для прекращения ее горячей фазы. Говорят о том, что инаугурация нового американского президента – не повод думать о мирных переговорах. Что Российская Федерация может согласиться на какие-то мирные переговоры только при условии, что Запад прислушается к ее собственным условиям по окончании этой войны", – объяснил он.

Однако Кремль не демонстрирует готовности к конструктивному диалогу, оставаясь на позициях, выдвинутых еще в 2022 году. Эти требования включают полную капитуляцию на условиях Москвы, в частности, отказ от контроля над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, а также Автономной Республикой Крым. Кроме того, Россия стремится добиться нейтрального статуса Украины, демилитаризации и так называемой денацификации.

"Я не очень понимаю, чем эти условия, которые сейчас озвучиваются Кремлем, отличаются от того, что мы слышали раньше. И чем в этой ситуации Дональд Трамп отличается от действующего президента США Джозефа Байдена с точки зрения тех инструментов, которые он располагает, чтобы повлиять на мнение Владимира Путина", – сказал эксперт.

Он напомнил, что специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог еще в прошлом году заявлял о возможных изменениях в ситуации до конца 2024 года. Однако начало нового года не принесло сдвигов. Портников отмечает, что по состоянию на сегодняшний день нет даже намека на начало конструктивного диалога.

"Вот уже начало 2025 года, а как видим, нигде ничего не изменилось. Нет даже предпосылок, чтобы что-нибудь изменилось. Более того, нет даже предпосылок для каких-то разговоров о том, чтобы что-то изменилось", – сказал он.

Позиция США, по словам аналитика, определяется не только личностью президента, а всей системой американских властей. Санкции, вводимые против России, действуют одинаково и при Джо Байдене, и при Дональде Трампе. Если они эффективны, то способствуют ослаблению русской экономики и военного потенциала. Если же нет – влияние нового президента мало что изменит.

"Если РФ может продолжать войну и продолжать переводить экономику на военные рельсы ради усиления возможностей ВПК, она это может делать и при Байдене, и при Трампе", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в правительстве Германии, как пишет Bild, считают, что Кремль может завершить войну 2025 года. Одна из причин, подталкивающая Москву к такому решению, это стремительное ухудшение экономики страны-агрессора.

Президент страны сказал, что Киев согласится на остановку огня на фронте, если получит от партнеров гарантии, а также оружие для отражения будущих нападений российских оккупантов. Если прекращение огня будет работать, Силы обороны не будут использовать это вооружение.

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