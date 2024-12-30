Судя по заявлениям Пескова и Лаврова, Путин не хочет заканчивать войну на условиях Украины и Запада. Тем хуже для него. Война для этого безмозглого выродка стала наркотиком, а наркозависимый, как известно, теряет контроль над своей страстью и потому не способен понять, когда он близок к передозировке, угрожающей его здоровью.

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Бучанский мясник слепо верит своему генералитету, а тот докладывает, что трудности, мол, хотя и велики, но преодолимы. Никто из высших военных и спецслужбистских чинов не хочет сообщать шефу о невыполнимости его стратегических задач и неизбежной катастрофе, которая последует после приёма очередной дозы.

Казалось бы, математика явно не в пользу Москвы: Украина и её партнёры наращивают ударные возможности, связанные с дронами и ракетами, а Россия, сосредоточив все мощности, не смогла взять даже районные центры после долгого года борьбы за них и потеряла не менее 7 тысяч единиц техники только за последние 12 месяцев. Как уже многократно говорилось на страницах этого блога и на моём канале, у России исчерпываются запасы, доставшиеся этой бензоколонке от советских предков. К середине 2026-го начнут заканчиваться вообще все танки, а не только Т-80. Остается только то, что саранча способна производить, а её производственные мощности, особенно в условиях санкций, не так велики: месячного выпуска хватит на пару штурмов, а ведь сейчас Россия проваливает по 20 крупных штурмов в месяц. Иран не поможет – он сильно ослаблен. КНДР, то есть на самом деле Китай, конечно, будет поставлять снаряды, но разве эти поставки хоть как-то изменили ход войны в последний год?

Про личный состав тоже говорено много раз: интересно, Путин понимает, что в российской армии скоро не останется людей, которые смогут хотя бы стоять прямо? Да, я про те видео, где чебурашкообразный биоматериал с лицами симпсоновского Гомера и телогрейках времён Второй мировой пытается не упасть во время тестовой пробежки. Может, спасёт Орешник? Кинжал? Посейдон? Нет, конечно. Ни Посейдон, ни Додон, ни Удон, ни Гандон их не спасут, потому что наркомана, который решил сколоться, вообще ничего не может спасти. Голова Путина – это выжранный изнутри чебурек. Там пусто, как в чайнике, забитом известью. Он туп, как буратиновое бревно. На Западе мало кто понимает это – там в значительной степени всё ещё пребывают в совершенно идиотической иллюзии по поводу интеллектуальных способностей кремлёвского вурдалака, не понимая, что миф о его гениальности – это пустышка, рождённая на ровном месте многочисленной информационной обслугой и агентурой.

Правда, как только у отдельных западных лидеров проявляется воля, сразу же выясняется, что нет у Кремля никаких козырей – даже диверсии не способен осуществлять, судя по пойманному старому танкеру с разведоборудованием. Единственная причина, по которой война продолжается – это именно бесконечная глупость Путина и его холуйского окружения, которое просто боится предупредить о неизбежном крахе в обозримой исторической перспективе при нынешних темпах военных и экономических потерь. Путин страдает типичной для любого тирана самоуверенностью, которая лишает его возможности видеть очевидные вещи, легко поддающиеся проверке.

Надежда у Москвы, однако, есть. На то, что "вечно уставший" Запад рассыпется. На то, что в Америке окончательно победит человек-дебил, избравший себе такого же дебила этой осенью. На то, что Украина истощится – раньше психологически, чем физически. На то, что в Вашингтоне и Брюсселе просто продадут украинцев за иллюзию мира и российские деньги, согласившись со "стамбульскими" хотелками людоеда.

Так вот, нам всем надо просто помнить о том, что если мы каждый на своём месте продолжим вкалывать хотя бы так, как мы это все делали на протяжении предыдущих трёх лет, то у нас есть шанс свернуть голову загадочной русской душе и навсегда задавить эту змею. Никто не должен ломаться. Никто не должен верить в путинский блеф. Никто не должен позволять себе отдыхать.

Путин берёт измором, но не потому, что у него много сил, а потому, что у него много безропотных рабов, готовых выполнять за него грязную работу в то время, когда сама эта вошь комфортно прожигает жизнь в бункере под скалами. Если имеется возможность вести праздный образ жизни и чувствовать себя прекрасно, почему бы не продолжать бесконечно? Когда у диктатора в наличии есть все необходимые ресурсы для личного выживания – от защищённой от бомб резиденции до лучшего питания и медобслуживания – он неизбежно теряет связь с реальностью и забывает, что, пока он рисует карты со стрелками и передвигает фигуры на доске, кому-то вдали от него приходится играть роль биоголемов – проекций тех самых фигур, – в промёрзлых окопах под нескончаемыми ударами FPV. Посиди Путин хотя бы день в блиндаже, на который прилетает за ночь по несколько снарядов от условных "Вампиров" – может, и созрело бы у него осознание бесперспективности.

Вот только Путин не только туп, но и труслив. Никакой собственной жертвы он никогда не принесёт. Сказки про рай – это для бедных. Они хороши во время прямой линии в качестве медиа-эффекта. Не будь это так, мы бы уже давно увидели реализацию ядерных угроз. Вместо этого мы не видим никаких чудес, кроме новых, всё менее качественных толп русских ублюдков и всё менее качественной военной техники. Когда силы у Москвы будут на исходе, с её стороны потянется особенно страшная вонь, издаваемая этим умирающим организмом. В ход пойдут новые угрозы, подкреплённые какими-нибудь провалившимися или не очень испытаниями "Сарматы". Но не дайте себя обмануть: когда это случится – а это на самом деле уже происходит, – знайте, что их час близок.