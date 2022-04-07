Путин не достиг ни одной стратегической цели, Украина может победить в войне с Россией – Пентагон

Украина может "абсолютно" выиграть войну против России, поскольку Кремль в ней продолжает бороться за достижение отдельных ключевых прорывов. Российский лидер Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей и пытается взять под свой контроль лишь небольшое количество населенных пунктов.

Официальные лица Пентагона говорят, что по крайней мере 24 тысячи военнослужащих РФ завершили свой вывод из-под Киева. Вместе с тем, как пишет Sky News, еще остаются опасения, что они переоснащаются и пополняют запасы в рамках подготовки к будущему развертыванию на украинской территории.

"Угроза наземного вторжения в Киев на данный момент явно исчезла… Но неясно, каковы их долгосрочные цели", – сказал на условиях анонимности один из представителей Министерства обороны США.

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По его убеждению, войска ВС РФ, покинувшие Киевскую область, отводились в Беларусь и Россию для реконсолидации. И сейчас неизвестно, сколько в конечном итоге их будет отправлено обратно в Украину.

Выступая через несколько часов после того, как США объявили о дополнительных санкциях против двух дочерей Путина, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что сопротивление Украины остается сильным.

"Конечно, Украина может победить. Если вы посмотрите на то, что они (украинские войска. – Ред.) смогли сделать до сих пор, Путин не достиг ровно и нуля из своих стратегических целей внутри Украины. Киев он не взял. Он не свергал правительство и не убрал Украину как национальное государство", – заявил американский чиновник.

По его словам, на самом деле Кремль взял под свой контроль "лишь небольшое количество населенных пунктов", и даже они не являются теми, за которыми он "охотился".

"Доказательство буквально в результатах, которые вы видите каждый день. Абсолютно Украина может победить", – повторил Кирби.

В то же время в НАТО расходятся во мнениях по дальнейшим отношениям с Россией. Отмечается, что война государства-агрессора против Украины переходит в затяжную фазу, ныне одни страны выступают за полное расторжение связей с РФ, а некоторые – за поддержку контактов с российским лидером.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день оккупанты продолжают блокировать Харьков и совершают артиллерийские обстрелы города. Основные же усилия противник сосредоточивает на подготовке наступления на востоке Украины.