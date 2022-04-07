В НАТО разошлись во мнениях по дальнейшим отношениям с РФ, поскольку война переходит в затяжную фазу – The New York Times

В дальнейшей перспективе начатая Россией война против Украины, скорее всего, может быть долгой и мучительной. Предполагая это, страны НАТО разделились во мнениях относительно того, как лучше всего поступать с РФ, "управлять следующим этапом конфликта" и "периодом неопределенности".

Ныне мир объединился вокруг поддержки украинцев: помимо финансовой помощи, Киеву предоставляют оружие и вводят санкции против агрессора. Но наряду с этим некоторые государства настроены поддерживать контакты с лидером Кремля, пишет The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных западных чиновников.

По словам официальных лиц, страны Центральной Европы, например, Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва отношений с Москвой и предпринимают попытки "поставить Россию на колени". Они обеспокоены тем, что все, что страна-агрессор может "представить как победу", нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Видео дня

Тем временем другие государства считают, что Кремль "нелегко подчинить" и исход войны, скорее всего, будет "неприятным" – прекращение огня станет более изнурительным, чем громкая победа. Так, Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершаемых им и его оккупационними войсками.

Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса, встретившись на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине в ведении боевых действий, согласны в одном важном моменте: война далека от завершения, российские силы "медленно и жестоко продвигаются на восток".

"Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. Сейчас мы видим значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они переключают свое внимание на восток", – выразил убеждение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По мнению официальных лиц, на это уйдет несколько недель, поскольку войска РФ вернутся в Беларусь для пополнения запасов и реорганизации, а затем должны будут направить свою технику через российскую территорию в восточную Украину.

"В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления РФ на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост во временно оккупированный Крым. Это решающий этап войны", – сказал г- Столтенберг.

В ответ на сцены зверств оккупантов в Буче США и Евросоюз готовят дополнительные ограничения против России, но без особых надежд на то, что они ускорят окончание войны. Хотя на встречах НАТО речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.

Ныне существует общее согласие в том, что РФ больше не является стратегическим партнером Альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 года, и что ее военная мощь должна быть резко усилена, чтобы "сдерживать конфронтационную РФ, пока Путин и его союзники сохраняют там власть".

Также существует обязательство продолжать помогать Украине – около двух третей членов НАТО уже выделили смертоносное оружие, в том числе танки и бронетранспортеры советской эпохи, предоставленные Чехией.

При этом отмечается, что некоторые запасы на Западе "заканчиваются" – например, противотанковые ракеты Javelin американского производства. А Украине, как предполагают официальные лица, также понадобится различное оружие для следующей фазы войны на востоке. В том числе артиллерия дальнего действия и более совершенные вооруженные БПЛА, чтобы оттеснить россиян, не говоря уже о том, чтобы вытеснить их с страны.

"Количество материальных средств, прибывающих в Украину, остается секретом, но чиновники говорят, что общий поток очень велик и имеет огромное значение для войны. Хотя, какое оружие наиболее полезно и как продумать возможный исход войны, беспокоит лидеров Альянса", – пишет издание.

Журналисты процитировали госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится в Брюсселе на встречах НАТО. Он заявил, что "на ряде фронтов динамика их поля боя явно меняется".

По его словам, встречи Альянса будут посвящены новым способам поддержки Украины и "оказания давления на Россию и Путина".

Представители США скептически относятся к тому, что РФ готова пойти на реальные уступки в продолжающихся мирных переговорах с Украиной, хотя не исключают такой возможности и хотят обеспечить влияние Киева на переговорах.

Это называют ключевым обсуждением. Отмечается, что пока Украина и сама решает, как и когда попытаться закончить войну и о чем будет договариваться с Москвой, президент Владимир Зеленский и его правительство ведут регулярные дискуссии с лидерами стран НАТО, в том числе с американцами.

"Мы считаем, что наша работа – поддерживать украинцев. Не собираемся определять исход этого для украинцев", – объяснил позицию советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Некоторые страны, особенно в Центральной Европе, включая Британию, обеспокоены тем, что любая российская экспансия на украинскую территорию "приободрит Путина, и подорвет общеевропейскую безопасность". А также такие ценности, как приверженность международному праву, уважение за национальный суверенитет и территориальную целостность.

"Они хотят, чтобы РФ считали проигравшей. Даже если война закончится новой линией соприкосновения между российскими и украинскими войсками, НАТО стремится работать с Киевом, чтобы сделать Украину неудобоваримой для России. Суть в том, чтобы вооружить и обучить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку", – подытоживает The New York Times, цитируя высокопоставленного западного чиновника.

Подчеркивается, что министры иностранных дел также приступят к более глубокому обсуждению новой стратегической концепции Альянса, первой с 2010 года, которая в ныне находится на начальной стадии. Она будет намного жестче для РФ и предусматривает более "длительный период конфронтации и дорогостоящего сдерживания" путинской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал армии США Марк Милли выразил убеждение, что открытая война РФ против Украины будет продолжаться "не менее нескольких лет". По его словам, затягиванию боевых действий способствует не только агрессия Кремля в отношении Киева, но и непрерывные требования россиян к США и НАТО о сокращении войск и вооружений в Европе вдоль российских границ.