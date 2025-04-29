"У Украины есть уникальный опыт и готова им делиться": Зеленский предложил Европе новый формат сотрудничества в энергетике

Украина предложила создать новый формат сотрудничества безопасности в регионе Триморья, сосредоточенный на защите энергетической инфраструктуры, резервном питании и логистике. Киев готов делиться своим уникальным опытом противостояния угрозам и призывает страны региона к совместным действиям в случае кризисов.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Украина не только способна обороняться, но и накопила уникальный опыт в защите критической инфраструктуры, от энергосистем до киберугроз и готова передавать эти знания другим государствам.

"Война научила нас не только восстанавливаться после российских ракет и бомб, но и противостоять кибератакам и другим угрозам. Мы готовы делиться этим опытом", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина предлагает создать новую модель региональной безопасности в рамках инициативы Триморья (Балтийское, Черное и Адриатическое моря), ориентированную на три ключевых направления: энергетику, резервное обеспечение и логистику. В частности, Зеленский предложил три столба безопасности от Украины:

энергетика: Зеленский подчеркнул необходимость защиты энергетической инфраструктуры, особенно находящейся вблизи российской границы, он призвал страны региона разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и проверить готовность систем к атакам;

Зеленский подчеркнул необходимость защиты энергетической инфраструктуры, особенно находящейся вблизи российской границы, он призвал страны региона разработать совместные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и проверить готовность систем к атакам; резервное обеспечение: украинский лидер акцентировал внимание на важности создания резервных сетей и маршрутов – от электросетей и трубопроводов до коммуникационных систем, что позволит странам помогать друг другу в кризисных условиях, не теряя функциональности;

украинский лидер акцентировал внимание на важности создания резервных сетей и маршрутов – от электросетей и трубопроводов до коммуникационных систем, что позволит странам помогать друг другу в кризисных условиях, не теряя функциональности; транспорт и логистика: Зеленский заявил, что региону нужны новые логистические связи, позволяющие быстро перемещать ресурсы и реагировать на угрозы. Он привел пример взаимодействия между Балтийским и Черным морями, подчеркнув важность доступа к Адриатике для всех стран региона.

Президент подчеркнул, что новая архитектура безопасности должна быть ответом на агрессивные действия России, которая не демонстрирует никаких признаков деэскалации. "Посмотрите на Беларусь - Россия собирает что-то там уже этой осенью. Это должно нас насторожить", – сказал Зеленский, намекая на возможность новых эскалаций.

Он подчеркнул, что достижение подлинного мира возможно только через единство. "Мы должны стоять вместе – не только политически, но и практически, чтобы бороться с реальными угрозами", – подчеркнул Зеленский. По его мнению, только объединение усилий стран региона позволит оградить людей и критическую инфраструктуру от гибридных и физических атак.

В своем приветственном слове Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул уникальность украинского опыта в противостоянии энергетическим и киберугрозам. Он отметил, что война научила украинцев защищать свою страну не только от физических атак, но и от технологических вторжений. "Мы все видели, что случилось с нашими друзьями в Испании и Португалии – серьезный энергетический кризис. Такое может произойти где угодно. Мы должны отвечать на эти вызовы вместе", – сказал Дуда.

Он подтвердил готовность Польши поддерживать сотрудничество с Украиной в рамках инициативы Триморья, подчеркнув, что у Украины есть опыт, которого нет ни у кого другого. Польский лидер также поблагодарил за участие в саммите украинской делегации во главе с вице-премьером Алексеем Кулебой.

Президент Зеленский заявил, что Украина готова работать над новыми совместными проектами по энергетике, безопасности и инфраструктуре. Все соответствующие институты, включая Министерство энергетики, разведку, чиновников и депутатов, открыты к более глубокому сотрудничеству с партнерами из Триморья.

Особое внимание он уделил дипломатическому треку. "Каждая страна может помочь закончить эту войну из-за дипломатии. Мы благодарны за военную поддержку, но не менее важно строить институциональные связи", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров одобрил законопроект о выполнении Украиной требований Евросоюза (ЕС) для присоединения к системе европлатежей (SEPA). После того, как будут пройдены все необходимые процедуры, Украина может войти в зону платежей в евро. Впрочем, это не означает перехода страны на евровалюту – речь идет сугубо о банковских платежах.

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