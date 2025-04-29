Возможен 'компьютерный саботаж'? В Европе расследуют причину блэкаута в Испании и Португалии

В Европейской комиссии не смогли назвать причины блэкаутов, произошедших накануне в Испании и Португалии. Прежде чем делать какие-либо выводы, европейские чиновники предпочитают дождаться выводов экспертов.

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Об этом на брифинге в Брюсселе 29 апреля заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. В то же время Национальный суд Испании открыл уголовное производство, целью которого будет установить, могли ли масштабные сбои в работе энергосети страны 28 апреля быть результатом "компьютерного саботажа против критически важной инфраструктуры страны".

По словам Пиньо, в Еврокомиссии пока не могут назвать причины блэкаутов в Испании и Португалии без экспертных выводов.

"Мы пока не можем делать конкретные выводы по поводу вчерашнего события. Для этого нужно дождаться окончательной оценки экспертов", – заявила спикер ЕК.

Также она добавила, что Еврокомиссия знает о заявлении оператора национальной электросети Испании Red Eléctrica de España, в котором отрицается, что к блэкаутам могла привести кибератака, а вероятной причиной массовых отключений названо падение солнечной генерации (в Португалии причиной обесточивания назвали "редкое атмосферное явление").

"У нас нет больше комментариев относительно этого заявления. Что касается полных причин инцидента, мы все еще ждем полной оценки Испании, но это действительно хорошая новость, которую мы услышали также от оператора электросети сегодня утром", – подчеркнула спикер Еврокомиссии.

В то же время в Национальном суде Испании заявление национального оператора, похоже, не считают исчерпывающим аргументом: там открыли уголовное производство с целью установить, могло ли отключение электроэнергии в Испании в понедельник, 28 апреля, быть "компьютерным саботажем против критически важной инфраструктуры страны". Производство открыл следственный судья Национального суда Хосе Луис Калама, сообщает El Pais.

В случае если внешнее вмешательство подтвердится – оно будет квалифицировано как "террористическое преступление", отметили в суде.

Так, суд обратился к Национальному криптологическому центру и компании Red Eléctrica с запросом о подготовке отчетов с изложением причин блэкаута. На это им отводится 10 дней без возможности продления срока.

Кроме того, судья обратился в Главное управление информации полиции с просьбой предоставить предварительный отчет о происшествии в тот же десятидневный срок.

Напомним, 28 апреля около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остался без электричества. Это практически парализовало жизнь в районах, которые задело обесточивание: невозможно было рассчитаться карточками, на улицах отключились светофоры, остановились поезда и метро. Атомные электростанции в Испании и Португалии были переведены на работу от генераторов.

В Испании из-за случившегося объявили о чрезвычайном положении, а премьер страны Педро Санчес пригрозил привлечь к ответственности частных операторов. По состоянию на 29 апреля, по его словам, энергоснабжение в Испании возобновили почти полностью.

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