"Путин не агрессор": Орбан высказался про диктатора РФ. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает, что российский диктатор Владимир Путин является агрессором. То, что тот приказал своим войскам пересечь украинскую границу и совершает военные преступления в Украине, не является для него аргументами.

Об этом Орбан сказал в интервью британскому каналу GBNews. "Разве вы не считаете, что Путин – агрессор? Он сам решил пересечь границу, он совершает военные преступления. Разве нет морального долга поддерживать украинцев как жертв этого конкретного конфликта?" – спросила ведущая.

"Нет, я так не думаю", – коротко ответил венгерский премьер. В то же время он признал, что по международному праву это является агрессией России против Украины.

Однако, по его словам, по поводу того, как началась российско-украинская война, идет дискуссия.

"Вопрос в том, почему мы, Запад, решили – Венгрия не была вовлечена – решили изменить статус Украины. Поскольку политический статус Украины в течение двух десятилетий был статусом страны-буферной зоны. Тогда мы начали признавать, что они хотели бы вступить в НАТО и ЕС", – заявил Орбан.

Россияне же "с самого начала четко дали понять – приближение НАТО к российской границе и принятие Украины как члена станет поводом для войны", отметил он. Запад, по словам политика, проигнорировал эту позицию РФ.

"Итак, мы фактически изменили систему безопасности Европы, не договорившись об этом с россиянами, и они ответили войной. Вот такая история, как я ее понимаю. Но очевидно, что нападение на другую страну, которое совершили россияне, является агрессией по международному праву. Итак, это суть. Все преступления и другие вопросы давайте выясним после войны", – сказал венгерский лидер.

Он также заявил, что война, которую развязала Россия, якобы не имеет к Европе никакого отношения.

"Это не наша война. Это война между братьями, между двумя славянскими народами – русскими и украинцами. Я венгр. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это их войны, а не наши", – выдал премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский призвал европейских лидеров разработать план Б для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Это необходимо в условиях шантажа со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который задерживает обещанный кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Зеленский также сказал, что премьер-министр Венгрии является "другом" и "стратегическим партнером" России, а также "союзником" диктатора Путина.

