Путин может попытаться предъявить Украине новые требования перед тем, как согласиться на прекращение огня, – Макфол

Российский диктатор Владимир Путин может согласится на предложение о прекращении огня в Украине на 30 дней, ведь взамен уже получил многое. Американский президент Дональд Трамп пошел на все "уступки" России, в том числе сказал, что Украина должна отказаться от территории, не может стать членом НАТО и не будет иметь на своей земле американских миротворцев.

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Однако теперь, когда Путин "прикарманил" эти уступки, он захочет получить еще больше. Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью ведущему Sky News Марку Остину.

По его словам, глава Кремля может попросить больше уступок от Украины, прежде чем подпишет соглашение о прекращении огня.

Макфол говорит, что на должности посла в России он вел переговоры с администрацией Путина, и понял, что нельзя просто дать россиянам все в начале, а потом надеяться на добрую волю в ответ.

"С этими ребятами так не работает. Они берут ваши уступки и требуют больше. Я волнуюсь, что Путин намекнул, что теперь, когда он положил в карман предыдущие уступки, он хочет больше", – сказал Макфол.

По его мнению, Трамп не заинтересован в сделках по каким-либо долгосрочным переговорам относительно войны в Украины и просто хочет получить временное прекращение огня, чтобы объявить о "победе".

В то же время с точки зрения Украины, прекращение огня – это всего лишь маленький шаг к долгосрочному и справедливому миру.

На вопрос о том, что произойдет в ближайшие несколько недель, Макфол ответил, что, по его мнению, Путин собирается предпринять очередную попытку выдвинуть еще несколько требований.

"Он собирается проверить почву для этого, а затем, вероятно, подпишет соглашение. Но это будет очень временное соглашение, всего на 30 дней. Я надеюсь, что оно положит начало мирному урегулированию, потому что украинский народ заслуживает мира. Но я не оптимистичен относительно долгосрочного мира и стабильности при нынешних условиях", – сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет разговаривать с российским диктатором 18 марта. Он отметил, что за последнюю неделю было проделано много работы и есть шанс достичь прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, хотя конечный результат пока не известен.

Также Трамп выразил уверенность, что сможет заключить соглашение с Путиным, и подчеркнул, что американская и российская команды плодотворно поработали в последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий. Потому что достижение мира в Украине никогда не было так близко.

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