Президент США Дональд Трамп продолжает верить в теорию о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года. Именно это влияет на отношение Трампа к Киеву и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а не вопросы американской безопасности или геополитики.

Об этом заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он также объяснил, как российский диктатор Владимир Путин транслирует собственные убеждения на президента США.

Трамп также верит в конспирологическую историю о сервере экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, который якобы находится в Украине. Бывший советник Белого дома отметил, что именно из-за этих убеждений Трамп еще в 2019 году задерживал военную помощь Украине.

Хотя Зеленский не имел никакого отношения к этой истории, однако Трамп продолжает воспринимать ситуацию через призму личных претензий. В свою очередь Путин быстро понял особенности мышления Трампа и начал этим пользоваться. Известно, что российская пропаганда попадала в окружение президента США...

"Путин играет на этом, преуменьшая Зеленского. Он передает российскую пропаганду Виткоффу, который передает ее Трампу, а тот заявляет об этом публично. Путин использует слабости Трампа", – заявил Болтон.

Болтон также подчеркнул, что речь идет не о наличии у Кремля компромата на Трампа. На самом же деле Путин умеет распознавать слабости американского политика и эффективно использует их в своих интересах.

Напоминаем, что Российская Федерация пользуется слабостями президента США Дональда Трампа. Он может легко поверить в теории заговоров, ориентируется на интернет-мемы, поэтому дезинформация имеет на него влияние.

