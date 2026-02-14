США предлагают Киеву пойти на уступки по отдельным вопросам для достижения мира. Но самым большим компромиссом, на который уже пошел мир, на самом деле является то, что российский диктатор Путин и его приспешники не сидят в тюрьме.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Его цитирует The Guardian.

"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", – сказал Зеленский.

Россия не хочет прекращать войну и "играет в игры"

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не сможет забыть о том, сколько людей погибло во время развязанной Россией войны. Однако Киев готов прекратить эту войну влюбое время.

Однако российский диктатор Путин не проявляет ни единого желания остановить агрессию, поэтому на Москву следует оказывать большее давление со стороны мировых партнеров, отметил Зеленский.

По его словам, пока Россия не испытывает достаточного давления, поэтому она "играет в игры".

"Я не думаю, что они хотят остановить войну. Я думаю, что они могут это сделать… под давлением… Вот почему, пока давления недостаточно, они играют в игры", – сказал президент.

Зеленский при этом не стал отвечать на вопрос, оказывают ли США одинаковое давление на Украину и Россию.

"Есть некоторые мнения, которые я должен держать при себе", – сказал президент.

Территориальная повестка

Также журналисты спросили Зеленского о территориальных требованиях России. Глава государства отверг такую ​​возможность. Он отметил, что Киев пытается доказать партнерам, в частности США, что уступки в отношении территорий были бы слишком выгодны для Москвы и нанесли ущерб украинским интересам.

В то же время Зеленский подчеркнул, что достижение договоренностей по территориям невозможно без прямого контакта между лидерами государств. Он отметил, что мирные переговоры с этим вопросом остаются чрезвычайно чувствительными и сложными.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио назвал самый сложный вопрос в мирных переговорах по Украине. По его словам, пропасть, которую не удалось преодолеть, связана с вопросом территорий, которые Россия требует ей отдать и которые Украина дарить агрессору без боя отказывается.

