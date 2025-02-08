'Путин готовится не к миру': Зеленский сообщил свежие данные разведки о создании новых дивизий армии РФ. Видео

У украинской разведки есть информация, что Россия создает новые дивизии своих вооруженных сил и развивает новые военные производства. Это означает, что кремлевский диктатор Владимир Путин "готовится совсем не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам. Видео в субботу, 8 февраля, опубликовал YouTube-канал ОП.

Также очевидно, что РФ будет и дальше наращивать сотрудничество с Северной Кореей.

"К сожалению, современные технологии, технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности дроновые технологии.

И это означает простую вещь: Путин готовится совсем не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат. Все партнеры должны знать об этом и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация", – сообщил глава государства.

Он призвал вместе обдумать инструменты противодействия. "Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня", – считает Зеленский.

Президент поблагодарил Великобританию за объявленные средства в поддержку нашей оборонной, энергетической, экономической и социальной устойчивости.

"Важный шаг в развитии нашей военной авиации – истребители "Миражи" от Франции, как мы и договаривались с президентом Макроном. Спасибо, Эмманюэль! Уже работают на нашу защиту. Будет увеличение этого направления. Также есть пополнение F-16 – новые самолеты от Нидерландов. Спасибо вам!

И еще одно. Мы готовим четкий график встреч с нашими ключевыми партнерами: Америка, европейцы, исламский мир. Есть четкие даты. Будем работать. Спасибо всем, кто нам помогает!" – подытожил Зеленский.

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