«Путин должен понять»: европейский дипломат призвал усилить давление на Россию из-за обстрелов Украины

Давление на Российскую Федерацию должно быть усилено в связи с очередными массовыми атаками на Украину. Страна-агрессор уже стоит на пороге Европейского Союза.

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Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после своего трехдневного визита в Украину. Он добавил, что кремлевский диктатор должен понимать, что каждый акт агрессии и террора сделает цену этой войны для России выше, а не ниже.

"Сегодня Россия нанесла удар в непосредственной близости от самой границы. Возле Ягодина она принесла свой террор буквально к порогу ЕС и НАТО", – подчеркнул Маргус Цахкна.

Дипломат отметил, что члены его команды пересекли границу в пункте пропуска Ягодин незадолго до российской атаки с использованием дронов, и добавил, что "пересечение границы не означает, что российская угроза заканчивается там".

Также Цахкна напомнил, что Украина борется с этой угрозой каждый день, платя за это невероятную цену. Поэтому помощь Украине в самообороне – это не благотворительность, и это не чужая война. Это инвестиция в безопасность всей Европы.

"Европа уже не раз сталкивалась с диверсиями и провокациями. Мы видели, как Россия готовилась заложить взрывчатку в европейские логистические цепочки, безответственно подвергая опасности жизни невинных людей. Россия уже представляет угрозу для всей Европы", – написал Цахкна.

Он призвал безотлагательно оказать Украине необходимую военную поддержку, укрепить ее противовоздушную оборону, ужесточить санкции в отношении РФ и сократить доходы, финансирующие российскую военную машину.

Ранее сообщалось, что в Эстонии встревожились из-за приближения ударов РФ к границе с Европейским союзом. Маргус Цахкна прокомментировал российскую атаку на украинско-польскую границу в ночь на 13 сентября.

Что предшествовало

В воскресенье, 13 сентября, российский дрон атаковал дипломатический поезд с представителями европейских государств, который находился недалеко от украинско-польской границы. Поезд, в котором, в частности, ехали Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию Ягодин из-за оперативного изменения графика движения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар произошел на фоне второго суток подряд атак РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре.

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