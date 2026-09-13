Ответ должен быть решительным: в Эстонии обеспокоены приближением ударов РФ к границе с ЕС

Атаки Российской Федерации на Украину становятся всё более интенсивными. Удары страны-агрессора всё ближе подступают к НАТО и Европейскому союзу.

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Так прокомментировал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна российскую атаку на украинско-польскую границу в ночь на 13 сентября. Он отметил, что в его стране обеспокоены ударами РФ, и добавил, что ответ на них также должен быть более решительным.

"Всего за несколько часов до появления этих снимков члены моей команды застряли именно на этом пограничном переходе", — написал он, комментируя видео пожара с места российского удара.

Цахкна также добавил, что дипломаты не имели возможности выехать из Украины из-за угрозы со стороны российских дронов.

"Каждая российская ракета, каждый БПЛА, которые Украина сбивает, каждая военная мощь РФ, которую мы помогаем Украине уничтожить, и каждая дополнительная нагрузка, которую мы налагаем на Москву, укрепляют безопасность Украины и всей Европы", – подчеркнул глава МИД Эстонии.

Что предшествовало

В воскресенье, 13 сентября, российский дрон атаковал дипломатический поезд с представителями европейских государств, который находился недалеко от украинско-польской границы. Поезд, в котором, в частности, ехали Борис Джонсон и советники по вопросам безопасности стран ЕС, накануне атаки досрочно покинул станцию Ягодин из-за оперативного изменения графика движения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар произошел на фоне вторых суток подряд атак РФ по украинской железнодорожной инфраструктуре.

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