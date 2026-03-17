Бывший федеральный президент Германии Йоахим Гук подверг критике попытку Европы провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, весь ЕС это проводил очень давно, но сейчас разговаривать с Москвой "бесполезно".

Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD 1. По его словам, это уже пытался проводить президент Франции Эммануэль Макрон.

Что сказал Гук

По словам политика, с главой Кремля, европейцы пытались по-разному разговаривать. Готовность к разговору с Россией всегда была, особенно в 90-х годах, подчеркнул он, когда Москва и Берлин имели "процветающие" международные отношения.

"Стоит ли ему пробовать сейчас? Сейчас это бессмысленно, Путин даже не уважает этого. Макрон попытался, и каков был результат? Итак, мы не видим никакой готовности россиян к переговорам", — сказал он.

По его словам, Россия до сих пор хочет подчинить Украину, лишив украинцев собственной идентичности.

"Они(россияне. – Ред.) болтают о фашистах и коррупции, хотя и имеют достаточно и того, и другого в собственной стране. И именно поэтому наше пробуждение необходимо. Мы все еще слишком беспечны. Мы ведем себя так, будто это нас не коснется. Но каждый, кто имеет стратегическое понимание, знает, что это, по сути, является нападением на наш порядок'', — отметил Гук.

Заметим, что этому предшествовал визит французских переговорщиков Эммануэля Бонна и Бертрана Бюшвальтера в феврале в Москву, они настаивали, что Россия должна дать согласие на участие европейских союзников Украины в переговорах. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков отреагировал резко, с применением нецензурной лексики и дал понять, что Кремль на это согласие не даст.

Кто такой Йоахим Гук

Заметим, что Йоахим Гук был одиннадцатым Федеральным президентом Германии (2012–2017 гг) до передачи полномочий Франку-Вальтеру Штайнмайеру .

Он пользовался высоким уровнем общественного доверия благодаря своей моральной репутации и правозащитной деятельности.

Гук является последовательным критиком полномасштабного вторжения России в Украину. Он неоднократно называл Кремль"самой большой угрозой для безопасности Европы и Германии".

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер заявляла, что Лондон не разделяет позицию Франции и Италии относительно возможного восстановления прямых контактов Европы с Россией. В Лондоне отмечают, что Москва не демонстрирует реальной заинтересованности в достижении мира.

В свою очередь, немецкий канцлер Фридрих Мерц отмечал, что в долгосрочной перспективе Евросоюзу придется восстановить баланс в отношениях с Москвой. По словам канцлера, эти тезисы он считает универсальными для всей страны, а не привязанными к региону выступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Песков недавно сообщил, что Москва решила изменить свою переговорную позицию, и теперь договоренности, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года уже не соответствуют нынешней ситуации, несмотря на то, что ранее Россия поддержала эти мирные инициативы.

