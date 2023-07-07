Прошел один год и сто тридцать два дня войны. Сегодня карты ISW пришли вовремя, но никаких изменений линии фронта по сравнению со вчерашним днем они не показали. Россияне “Калибрами" обстреляли Львов. Попали в жилой дом. 10 убитых, больше сорока раненых…

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Я обычно в это время всегда был там, во Львове на джазовом фестивале “Леополис Джаз". Я начал туда ездить еще в те времена, когда он назывался “Альфа Джаз" по приглашению его основателя и моего товарища, львовянина Миши Фридмана.

Какие были хорошие и теплые вечера… Какое хорошее и мирное время… Никто никого не убивал, все друг друга любили… Помню мы повадились есть стоя, обжигая пальцы, горячие чебуреки на Богдана Хмельницкого, а завтракали на площади Рынок в “Кентавре". Там были шикарные сырники с вареньем…

Сейчас кажется, что этого уже и вовсе не было… Ни Львова, ни джаза, ни памятника Мицкевичу, ни лютеранской кирхи, в которой служба шла на чистом немецком языке… И даже мой друг Валера Руденко, с которым мы туда ездили, уже умер…

И потом, в 2014 году, когда уже все началось, и на площади Рынок стояли палатки, в которых принимали пожертвования и записывались добровольцы в батальон “Азов", я все еще ездил туда. И говорил по-русски. И мне отвечали по-украински.

И я ходил в ресторан “Крыивка" и говорил пароль: “Слава Украине!" и ходил в Русскую православную церковь на улице Русской и читал там свежие списки убитых на войне с русскими прихожан. И каждый раз не ленился дойти до Лычаковского кладбища и постоять у свежих могил тех, кто погиб под Дебальцево и Иловайском… Наверное там их сейчас намного больше, этих могил…

А там же недалеко - могилы солдат дивизии СС “Галичина" и воинов УПА. И их тоже надо видеть, чтобы понять: Украина прожила совсем другую историю, чем Россия. Даже не ту давнюю, с Речью Посполитой и Великим княжеством Литовским, а вот совсем недавнюю, с Махно, Петлюрой, Бандерой, Шухевичем и вот этими хлопцами - эсэсовцами.

Я их ничуть не оправдываю, и все понимаю. Но нельзя не признать, что это - другая история. Народ, имеющий другую, отличную от русских историю, не может быть одним народом с русскими. Даже если они когда-то давным давно, возможно, и были одним народом. Эти могилы не переступить. Их нельзя вычеркнуть из истории. Они есть. И эти могилы появились задолго до 2014 года.

А сколько украинских хлопцев растворились в родной земле вообще без всяких могил? Во время рейда махновцев по тылам Деникина в тех самых приазовских степях, где сейчас идет война, при кровавом штурме ими Перекопа, в боях с отрядами предавшего своих союзников-махновцев Фрунзе…

Всем сердцем я сейчас с жителями Львова. В городе объявлен траур. Не до джаза теперь Леополису. Не играет музыка в старом добром Лемберге. А если и играет, то траурная… Шопен… Почти земляк… Бывал ли он во Львове? Не знаю… Может и бывал. А Станислав Лем в нем родился…

Путин! Зачем ты стреляешь ракетами по Львову? Какое отношение к тебе имеет этот город? Его костелы, синагоги, униатские церкви и даже одна армянская? Конченый ты человек… Ты будешь проклят не только Украиной, но даже и своей собственной страной. И ты и твои дети. Они будут стыдиться тебя. Ты погубил их. Ты погубил Россию.

Она уже никогда не будет прежней. Гордой и уверенной в себе. Рассказывающей всем как она победила Гитлера и освободила Европу. Ее уже никто не будет слушать. Могилы ее солдат затопчут, памятники снесут, а русские на несколько поколений станут синонимом бессмысленной жестокости и тупого варварства. Им вслед будут смеяться и крутить пальцем у виска. Махать на них рукой и говорить: да что с них взять? Рвань и пьянь. Тупые скоты. Только палку понимают. Животные. И хоть это неправда, но так будет. Обыватели бывают жестоки в своих оценках. Вот что ты сделал с Россией, Путин. Вот на какие мысли меня навели воспоминания об джазе во Львове.

Львов… Город, в центре которого стоит памятник Даниилу Галицкому. Современнику Александра Невского. Да, оба князя олицетворяют два пути Руси. Александр выбрал Орду. Даниил - Европу. Раскол случился тогда. И его теперь не залатать. Лучше просто расстаться. И перестать пытаться соединить несоединимое.

Впрочем, зачем я это все говорю? Это все совершенно бессмысленно, когда идет война. Все уже случилось и кровь пролита. Теперь нужна только победа. И она будет.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!