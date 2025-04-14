"Путешествовал по России, решил подзаработать": пленные китайцы рассказали, как оказались на войне в Украине. Фото и видео

Пленные китайцы Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, взятые в плен в Донецкой области, рассказали, как оказались на войне в Украине. Они подписали контракт с армией РФ, хотя и не имели ни одного боевого опыта. Ван планировал работать в сфере медицинской реабилитации, а другой заявил, что должен быть строителем.

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Пленный Ван Гуанцзюнь на пресс-конференции 14 апреля рассказал, что к участию в войне против Украины имел обычную работу, семью, в частности жену и родителей. Однако после потери работы во время пандемии COVID-19 и "искал новый вариант". Сначала Ван вышел на контакт с российским рекрутером по работе реабилитолога для раненых военных, а затем, по его словам, попал в российскую армию и "у него не было выбора".

5 февраля 2025 года Ван прибыл в Москву, после чего его отвезли на учебу, продолжавшуюся пять дней, в том числе в Ростове. Далее он ожидал своей отправки на фронт. Попал на ЛБО 1 апреля, а 4 апреля уже участвовал в боевых действиях.

По словам Вана, в китайских соцсетях много роликов, на которых люди в военной форме. В КНР быть военным – престижно, но не каждый может попасть на службу. Поэтому некоторые изначально пытаются принять участие в боевых действиях в других странах.

В свою очередь Чжан Ренбо родился в достаточно состоятельной семье и не имел ни проблем с едой, ни повседневными вещами. Он работал пожарным-спасателем, затем якобы уехал в путешествие в Россию, где впоследствии решил "заработать немного денег". По словам китайского гражданина, сначала в России ему предлагали работу на строительстве, но "началось другое, и здесь вы ничего не можете поделать". Он не ожидал, что окажется в Украине.

Чжан прибыл в Москву 20 декабря 2024 года, а оттуда его отправили в Ростов, затем во временно оккупированный Донецк. По его словам, около месяца он перемещался от блиндажа к блиндажу. Командование не знало китайского языка, а переводчика им не предоставили, поэтому общалось знаками и жестами. 5 апреля он попал в плен.

По словам переводчика, произношение у пленных китайцев достаточно приличное и грамотное. Так в большинстве своем говорят в северном регионе КНР.

Один из пленных рассказал, что в его подразделении было десять китайцев, у другого — двое. Они якобы не успели воевать против ВСУ, потому что один получил ранение, другой сдался в плен. Теперь они хотят вернуться домой и согласны на обмен.

По словам Вана, они не понимали, где именно служили. Вероятно, это может быть 7 моторизованная бригада.

"Все показывали по пальцам, жестами, куда стрелять... Далее прилетели украинские дроны и начали бомбить", — вспомнил Ван Гуанцзюнь. После этого некоторые начали сдаваться в плен.

Украинский командир после захвата в плен спас китайцев от российских обстрелов

Когда уже пленные китайцы попали в украинский блиндаж, снова начался обстрел. Они предполагают, что это было химическое оружие, потому что было тяжело дышать. Украинский командир объяснял, что делать, чтобы спастись от этого газа.

"В это время я уже чувствовал, что теряю силы… Потом почувствовал, что кто-то схватил за шиворот и вытащил на свежий воздух", – рассказал Ван Гуанцзюнь. Он добавил, что действие газа повлияло на его зрение, потому что он стал хуже видеть.

Затем китаец рассказал, что после того, как выбрались из блиндажа, перешли в соседний лес, где спрятались.

"Нас трое выбирались из этого обстрела под руководством украинского командира. Но один человек погиб. Мы вместе провели так 3-4 часа. Были глубоко поражены помощью украинского командира. Единственное, о чем я тогда думал, чтобы рядом была мама и спасла меня. Других мнений не было", — рассказал Ван.

Чжан Ренбо рассказал, что попал в плен, когда пошел вместе с россиянином на боевую задачу. Они вышли ночью, прошли 2,5 км до какой-то деревни и услышали дроны. Пока ждали в тайнике, россиянин пытался выйти на связь с командиром, но этого не удалось сделать. БПЛА совершил несколько сбросов, но ранений они не получили. Они с напарником перешли в практически развалившийся дом, где находились до утра, когда начался новый обстрел. Россиянин говорил ему, что нужно двигаться дальше. После очередной атаки дронов напарник Ренбо был ранен и он куда-то скрылся.

"Потом я бежал по дороге, пока не увидел дрон, от которого укрылся у стены от какого-то здания. Снова была граната из дрона, которая не попала. Потом уже увидел украинского военного, отведшего на позиции украинцев, и тогда я уже был в безопасности", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, что в начале апреля 2025 года Силы обороны Украины в Донецкой области захватили в плен двух китайских военных. У них были документы, свидетельствовавшие о гражданстве Китая. До этого украинские защитники вступили в бой в районе населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка с шестью военными КНР, но выжили только двое.

В то же время в китайском министерстве иностранных дел заверили, что Пекин не отправлял своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Однако один из китайцев, попавший в плен, является жителем провинции Хэйлунцзян на севере КНР. Он заплатил посреднику 300 тысяч. руб. (140 тыс. грн), чтобы получить возможность попасть на войну.

Впоследствии президент Владимир Зеленский обнародовал видео допроса военнопленных, в том числе граждан Китая, воевавших на стороне России. По его словам, это не частные случаи, а системная работа российских спецслужб, вербующих иностранцев, в частности в юрисдикции Китая.

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