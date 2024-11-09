Дональд Трамп предприниматель ESTP, пообещавший закончить войну через 24 часа!!!

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MBTI-психотип Дональда Трампа: ЕSTP, "Предприниматель"

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Дональд Трамп став 47-м президентом США. Йому вдалося – попри прогнози та сумніви, повернутися у крісло лідера наймогутнішої держави після чотирирічної перерви. Не останню роль в його тріумфальному поверненні зіграли характерні риси характеру: безмежна самовпевненість, ігнорування правил та схильність до авантюризму.

Протягом останніх трьох років Дональд Трамп відзначився низкою суперечливих дій та висловлювань, які яскраво характеризують його особистість і доводять, що він діє на межі (а іноді і за межею) фолу. Чого тільки варті погрози та звинувачення на адресу Ліз Чейні, яка, на думку Трампа, не була б таким "військовим яструбом", якби на її обличчя була "націлена зброя".

Ще одна характерна деталь з біографії Дональда Трампа – він став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Вперше – за зловживання владою та перешкоджанні роботі Конгресу, вдруге – за підбурювання до заколоту під час штурму Капітолію. І обидва рази йому все зійшло з рук: у Сенаті не знайшлося достатньо голосів для його засудження. Підозрюю, те ж саме станеться і з кримінальними справами, відкритими проти Трампа: у Мін’юсті США вже натякнули на їхнє закриття, оскільки у Штатах є закон, що забороняє правове переслідування чинних президентів.

І в цьому весь Трамп: він робить, що хоче, і якимось чином виходить сухим із води. З іншого боку, це людина з високим рівнем самовпевненості та готовності протистояти викликам. Достатньо згадати його поведінку після замаху у липні 2024, коли кандидат у президенти був поранений у вухо і дивом уникнув загибелі. Будь-хто на його місці злякався б, намагався сховатися, але не Трамп. Він підняв кулак у повітря, вигукуючи "боротьба, боротьба, боротьба". Дехто з аналітиків вважає, що саме в той момент доля виборів у Сполучених Штатах була вирішена.

Щоб розібратися у психотипі Дональда Трампа, пропоную невеличкий тест: перед вами дві цитати, спробуйте вгадати, чи належать ці слова одній людині чи двом різним.

Отже, ось перша цитата: "Єдине, що стоїть між тобою та твоєю метою, – це дурна думка про те, чому ти не зможеш її досягти, яку ти постійно прокручуєш у голові. У бідності немає нічого ганебного. Я був бідним і був багатим. І я завжди вибираю бути багатим".

А ось друга: "Я завжди ставлю перед собою великі цілі, а потім дію рішуче. Наполегливо йду вперед, доки не отримую того, що хочу. Іноді мені дістається менше, ніж я хотів би, але у більшості випадків я досягаю бажаного. Для мене багатство – це інструмент, що дозволяє досягати чітко визначених цілей".

Погодьтеся, звучить дуже схоже, і, тим не менш, це слова двох різних людей, хоча вони належать до одного і того ж MBTI-психотипу.

Автор першої цитати – Джордан Белфорт, у минулому фінансовий аферист, що відсидів у тюрмі, а нині всесвітньо відомий бізнес-спікер, який став прототипом фільму Мартіна Скорсезе "Вовк з Уолл-стріт". А слова з другої цитати належать нашому герою – Дональду Трампу.

Відповідно до прикладного психоаналізу, і Белфорт, і Трамп за MBTI належать до психотипу ESTP – "Підприємець". Представників цього психотипу вирізняє непохитна віра у власний успіх: вони бачать мету, не бачать перешкод і завжди досягають свого. Ну, точніше – майже завжди…

MBTI – це індикатор типів Майєрс-Бріґґс: класифікація, що включає 16 психотипів, розроблена на основі теорії особистості Карла Густава Юнґа для пояснення природних відмінностей здорових людей. За останні 70 років MBTI активно використовують у понад 60 країнах світу. Сьогодні цей інструмент для ефективного формування команд використовують понад 70% компаній зі списку Fortune 500.

Згідно з Юнґом, відмінності у поведінці зумовлені вродженими тенденціями людей по-різному використовувати свій мозок. Люди діють, виходячи з цих тенденцій, тому у них розвиваються різні моделі поведінки. Психотип – це основа нашої психіки, вроджені несвідомі установки особистості – ядро, що формується до трьох років і не залежить від оточення, виховання, батьків чи генетики. Психотип – наша суть і основа з набором сильних і слабких, позитивних і негативних якостей.

MBTI пояснює, чому люди такі, які вони є, і чинять так, а не інакше. У випадку Трампа така "інструкція", яскраво доповнена переглядом "Вовка з Уолл-стріт" з Лео ДіКапріо у головній ролі, може дати відповідь на запитання про його дії.

Отже, хто ж такі ESTP? По-перше, вони живуть тут і зараз: на їхню думку, варто вчитися лише тому, що можна одразу застосувати на практиці. "Після Нью-Йоркської військової академії я думав про кіношколу, але вирішив, що нерухомість – більш вигідний бізнес", – пише Трамп у книзі "Мистецтво укладати угоди". – Я вступив до Фордгемського університету, але за 2 роки вирішив, що навчання у коледжі для мене – це як взагалі не вчитися. Я закінчив Вортонську школу бізнесу і почав працювати у батька".

Представники типу ESTP – абсолютні й непоправні реалісти, їхні рішення і сприйняття світу повністю ґрунтуються на конкретній інформації, яку вони можуть перевірити, відчути чи побачити. Вони не сприймають абстрактні теорії. Через це вони обирають рішення, які можна чітко й однозначно перевірити.

Є проблема нелегальних мігрантів з Мексики? Гаразд, розберемося. "Я побудую величезну стіну — і ніхто не будує стін краще за мене! І вона буде дуже дешевою", — заявив Трамп.

Є загроза тероризму? 27 січня 2017 року президент підписав указ про обмеження в'їзду біженців до США. На 4 місяці припиняється прийом біженців, а громадянам семи мусульманських країн в'їзд заборонено на 3 місяці. Обмеження поширюються на власників грін-карт.

Такі радикальні кроки, що порушують загальноприйняті норми, дуже характерні для ESTP. Вони не прогнозують віддалені наслідки дій: вони тактики, а не стратеги.

"Підприємці" можуть бути вірні шлюбам, але легко піддаються спокусі. Це теж про Трампа, який зараз у третьому шлюбі.

Як же "Підприємцям" вдається досягати успіху? Завдяки неймовірній харизмі: ESTP мають дар впливу і легко переконують інших.

"Я звик мислити масштабно", – писав Трамп у "Мистецтві укладати угоди". "Мисліть масштабно, ставте великі цілі".

Ну а українцям цікаво, чи виконає Трамп свою обіцянку "завершити війну через 24 години" в разі перемоги на виборах. Враховуючи психотип новообраного американського президента, він напевно знайде для себе якесь виправдання в разі невиконання обіцянки. І не матиме з цього приводу жодних докорів сумління.

Обіцянка Дональда Трампа завершити війну за 24 години викликає серйозний інтерес і багато запитань щодо реалістичності такого амбітного кроку. Як експерт, я припускаю, що його підхід до цього питання матиме тактичний характер. Трамп, скоріше, тактик, ніж стратег: він приймає рішення швидко, орієнтуючись на поточну вигоду, а не на довготривалі наслідки. Якщо стратег ретельно прораховує кожен крок і враховує усі можливі варіанти, то тактик, навпаки, схильний діяти імпульсивно, реагуючи на ситуацію миттєво.

Особливо Трамп любить наголошувати, що під час його президентства не було масштабних воєн. Це одна з центральних тем його виступів і передвиборчих заяв, яка дозволяє йому виставляти себе як лідера, здатного підтримувати мир. Він постійно повторює, що за його каденції світ був стабільнішим і позбавленим серйозних конфліктів. Така риторика спрямована на створення образу сильного політика, який може миттєво врегулювати будь-який конфлікт, і саме це підсилює його наміри здобути прихильність електорату, що прагне до стабільності.

Зважаючи на загальну ситуацію в світі та кількість триваючих конфліктів, його бажання виступити в ролі миротворця й завершити війну може бути своєрідною спробою затвердити себе як "білого лицаря" на міжнародній арені. Це не тільки дозволило б йому здобути симпатії прихильників, але й зробило б його героєм в очах багатьох, що, безсумнівно, задовольнило б його природну схильність до уваги. Трамп, як екстраверт, надзвичайно цінує похвалу та бажання залишити яскравий слід. Це прагнення виділитися може бути однією з рушійних сил його політичних заяв.

Однак варто пам'ятати, що для Трампа на першому місці завжди власна вигода. Він діятиме так, як буде найбільш вигідно для нього в конкретний момент, і попередні домовленості з іншими країнами, включаючи Росію, не матимуть для нього значної ваги. Його рішення буде продиктоване інтересами тут і зараз. Виходячи з цього, можна припустити, що за певних умов у України дійсно можуть з'явитися шанси на мир із його приходом.

Залишається сподіватися, що ці можливості реалізуються на користь миру і справедливості.

Слава Україні!