В среду 15 марта Десантис назвал самую значительную за последние 80 лет европейскую войну "территориальным конфликтом" и добавил, что поддержка Украины не входит в перечень жизненно важных интересов США. Но уже в среду 22 марта в телеинтервью британскому журналисту Пирсу Моргану губернатор Флориды назвал Путина "военным преступником" и объяснил, что его недавнее заявление о том, что российское вторжение в Украину является "территориальным спором", было неверно интерпретировано.

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Что же случилось? То, что визит товарища Си в Москву показал, что Китай так или иначе стал на сторону агрессора, ведь если бы он был миротворческим, то в разумные сроки состоялись бы и переговоры с украинской стороной, но информации о звонке Си Зеленскому нет и это означает, что пресловутый мирный план Китая был пустой болтовней, прикрытием поддержки путинского режима.

В США это предвидели, там с прошлой осени, с XX съезда КПК настороженно относятся к Китаю, Пекин своими действиями подтверждает опасения, и особенно взъярились республиканцы. Во-первых, они увидели возможность использовать фактор китайской угрозы во внутриполитической борьбе (Байден, мол, недостаточно решительно реагирует на нее). А во-вторых, имея перед глазами опыт войны в Украине, которая потребовала огромных ресурсов, начали осознавать реальный масштаб этой новой угрозы, равно как и неготовность США к ее отражению.

Как раз в дни визита Си в Москву в ведущих газетах США появились (отнюдь не случайно) материалы о неготовности американского ВПК к большой и долгой войне. К примеру, противокорабельных ракет флоту в такой войне хватит всего на неделю, а ракет для установок HIMARS и прочих систем не хватает даже для нужд Украины...

Почему именно республиканцев это особенно взволновало и скажем прямо – заинтересовало? Да потому что, повторю, уже война в Украине показала неготовность ВПК США к конфликтам такого размаха, и военпром начал переходить если не на военные рельсы, то на гораздо более интенсивный режим работы, а уж куда более опасная китайская угроза несомненно форсирует этот процесс. Республиканцы же, Great Old Party, исстари тесно связаны с ВПК, о чем я и писал недавно в "Обозревателе", выражая свое мнение старого промышленника и технаря (работал, знаете ли, генеральным директором производственного объединения) по поводу отношения республиканцев США к поддержке Украины.

Оно отличалось от мнения профессора Игоря Айзенберга, автора популярных еженедельных обзоров положения американских дел (на YouTube их читает Юрий Рашкин), и от мнения других авторитетов, которые прогнозировали снижение таковой поддержки, приводя в доказательство данные опросов солидных агентств, и не сомневались в дальнейшей направленности политики республиканцев. Я однако строил свои предположения на более солидном базисе, нежели опросы, на фундаменте военной экономики, на тесной связи GOP и ВПК. И мои прогнозы оправдались.

Да, однозначный антиукраинизм Трампа и неумное доселе отношение к войне в Украине ДеСантиса, кандидата № 2 на номинацию от республиканской партии удивляло. Впрочем, с Трампом все понятно, он глуп и на крючке у Кремля, а вот для умного ДеСантиса игра на поле Трампа не сулила ничего хорошего. Тот в средствах и выражениях не стесняется – это весьма нравится его поклонникам, тогда как Рон старается формировать образ умного и солидного политика и апеллирует к более образованной публике. Но визит Си все изменил. Он буквально поднял на дыбы республиканцев (они давно не любят Китай), сменил их приоритеты, и для Украины это хорошо.

Да и то, что Трамп заигрался в свою незаменимость и неподражаемость, тоже неплохо. Он привык быть номером 1 у республиканцев, но стандартный набор его инвектив и филиппик в адрес неправильного президента Байдена, неких социалистов в Белом Доме, коррумпированной прокуратуры, Сороса, опасных левых, заговора прессы и пр. и пр. уже поднадоел, не так возбуждает, не соответствует вызовам времени и срабатывает все хуже. (Я попал в базу данных GOP и получаю по десятку посланий в день от него, от его команды, от сына Дональда, невестки Лауры, от старого коня Ньюта Гингрича, начавшего в 90-е процесс разложения GOP, и хорошо знаком с их пугалками). На прошлой неделе он пытался сыграть на своем гипотетическом аресте манхэттенским окружным прокурором, хотел снова, как 6 января, собрать массы, но те не собрались, и в итоге тема Китая перевесила его потуги.

Появилась надежда на то, что украинская карта станет козырной не только для демократов! Китай слишком значителен и силен, чтобы его можно было задвигать на задний план, как республиканцы пытались поступить с Украиной, а тем более игнорировать. Русские оправдывают свои неудачи на фронте тем, что воюют со всем НАТО, но – показательная симметрия! – теперь и в глазах республиканских политиков Украина становится главным оружием Запада в борьбе с коалицией тоталитарных государств.

Что касается перспектив Трампа (в американском политикуме он сейчас главный враг Украины и его возможности должны нас беспокоить), то именно сейчас, в субботу 25 марта, когда я пишу эти строки, он проводит трампинг в Техасе. Этот митинг дал старт его предвыборной кампании. Он и ранее в этом году выступал на мероприятиях с программными речами, как вот 13 марта в чрезвычайно важной Айове, но это не были официальные предвыборные митинги. И хотя он официально заявил о намерении участвовать в президентской гонке 2024 года еще в прошлом ноябре, серьезная подготовка началась недавно.

Помешают ли его кампании уголовные обвинения? Формально они не препятствуют участию в президентской гонке и он даже из тюремной камеры сможет продолжать борьбу, отцы-основатели не предвидели подобного позора. Разве что получит ход обвинение в подстрекательстве к мятежу 6 января 2021 года.

Тем не менее, шансы, что Трамп преодолеет этап республиканских праймериз и станет единым кандидатом от партии, не так велики, как многим кажется. После появления угрозы Китая и вызванного этой угрозой усиленного финансирования ВПК, щедрого долларового дождя на предприятия оборонки, наиболее консервативной части республиканцев вполне могут приглянуться и другие кандидаты, с более своевременными лозунгами. Как тот же быстро уловивший ветер и сменивший пластинку ДеСантис, которого пресса уже окрестила "Трампом с мозгами и без драмы". Антикитайские настроения сильны и, к примеру, Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей, требует запретить китайскую сеть TikTok (в США у нее 150 млн пользователей), но быть против Китая нынче значит поддерживать Украину, представить же Трампа в этой роли при живом Путине невозможно.

Ну а в качестве заключительной морали приведу поучительный казус популярности Трампа, этого очевидного врага Украины, среди ...украинцев. В несчастном для США 2016 году подавляющее большинство украинцев Америки (как, впрочем, и остальных иммигрантов из стран бывшего СССР) было на его стороне и буквально писало кипятком от восторга. Но еще поразительнее, что весной 2019 года Украина шла на втором месте среди стран Европы по уровню поддержки этого проходимца – 44%! Опережала ее только Польша (51%). Для сравнения: в Германии рейтинг Трампа составлял 12%. Да, в России осенью 2020 года он был даже популярнее Путина (65-85% по Москве), но равняться на Россию просто стыдно. А ведь как раз весной 2019-го прозревшие украинцы выкатили здоровенного гарбуза своему трампу, своему президенту-олигарху.

Парадокс! Или, как говорил незабвенный дед Панас: "Ось така х..., малята". Тобто мораль.