Блог | Юрий Кирпичев: Почему поддержка Украины в интересах республиканцев: важные детали

Что означает знаменательный визит Байдена в Киев с внутриполитической американской точки зрения? То, что он намерен баллотироваться на второй президентский срок и одним из главных лозунгов, знамен, обязательств и акцентов его кампании станет поддержка Украины с непременной победой над Россией! Отныне Байден полностью и безоговорочно на стороне неньки.

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Как и, пусть и с оговорками, его противники республиканцы. Этой же козырной украинской картой вызвано и то, что на открытие Мюнхенской конференции по безопасности прибыло около 50 американских конгрессменов, республиканцев и демократов. "Мы здесь, чтобы дать четкий сигнал этой конференции и каждому во всем мире: США на двухпартийной основе полностью поддерживают усилия по оказанию помощи Украине", – заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате, довольно таки одиозный Митч Макконнелл агентству Reuters.

Ключевое слово тут двухпартийная. Дело в том, что в последнее время раздаются голоса о снижении уровня поддержки Украины среди республиканских избирателей, появляются соответствующие публикации в таких китах американской прессы, как "Нью-Йорк Таймс", "Уолл-стрит Джорнел", "Вашингтон Пост", эксперты пишут, что Путин старается затянуть войну в расчете на приход к власти своего ставленника Трампа, но велики ли поводы для беспокойства?

Во-первых, не будем переоценивать объективности столпов прессы США – минувший год показал, что Кремлю нетрудно организовать там выгодные ему публикации, и, к примеру, "Вашингтон Пост" еще во времена СССР недаром получила прозвище "Правда на Потомаке". Во-вторых, если опросы и говорят о некотором снижении поддержки, а в демократических государствах политики должны учитывать мнения электората, то отсюда вовсе не следует, что надо бить в набат.

Если они действительно политики, то не обязаны слепо идти на поводу у масс, тем более таких маргинальных и ультраправых, как MAGA-трамписты. Наоборот, должны вести массы за собой, ибо им надо думать и об интересах государства в целом, и – это Америка! – учитывать интересы бизнеса. И если нынешняя республиканская партия уже далеко не та Great Old Party, какой была еще двадцать лет назад при Буше, не говоря уже о былинных временах Рейгана, когда политики-республиканцы были людьми чести, хотя она все более напоминает путинскую Единую Россию и отнюдь не интересы страны ее интересуют в первую очередь, об интересах бизнеса этого не скажешь. Особенно большого бизнеса.

Если взять поддержку нефтегазовыми гигантами партийных фондов, то в 2012-2020 годах они перечисляли республиканцам от $44 млн до $58 млн в год, тогда как демократам гораздо меньше: от $6 до $10 млн. А вспомните налоговую реформу Трампа в пользу крупных корпораций – она, как и ожидалось, привела к росту дефицита бюджета, но нас в данном случае интересует не это, а тесная связь GOP с крупными традиционными корпорациями.

То бишь не с бигтехами, а с добывающими и производящими что-то вещественное: нефть, газ, уголь, корабли, автомобили, самолеты. А также танки, пушки, авианосцы, штурмовики. Ну и бронемашины "Мардер", комплексы HIMARS, Джавелины, Стингеры и прочие хорошо знакомые украинцам полезные вещи. Тесная связь GOP с оружейным бизнесом общеизвестна, и недаром на въезде в Александрию, город рядом с Вашингтоном, давным-давно вырос целый городок отелей Мариотт, Хайятт, Рэдиссон, Хилтон и пр. Там живут лоббисты крупных компаний, обрабатывающие конгрессменов. И судя по финансовой поддержке партий, республиканцы ближе и податливее...

Как же себя чувствуют киты оборонки? Они не в лучшей форме. Еще 2 февраля 2022 года Национальная ассоциация ВПК США оценила функциональность комплекса на 69 баллов из 100. Самым слабым звеном признаны производственные цепочки и возможности роста выпуска продукции военного назначения. После 1991 года в Вашингтоне перестали видеть в России достойного противника, промышленный потенциал оборонки был максимально сокращён, а предприятия начали работать "с колёс". На заседании комитета Конгресса по вооружённым силам сообщили, что в 1985 году на предприятиях ВПК работало 3 миллиона человек, а в 2021 году только 1,1 миллиона. Все это, а не только недальновидность и нерешительность администрации Байдена, негативно сказалось на возможностях США оказывать военную помощь Украине.

К примеру, ракетные системы М142 HIMARS, сыгравшие важнейшую роль в войне, производятся корпорацией Lockheed Martin, а Javelin, гроза российской бронетехники, сыгравший ключевую роль в начале войны, производится ею же на совместном предприятии с Raytheon Technologies. Вместе с Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics они составляют пятерку крупнейших подрядчиков, выполняющих большинство оборонных заказов в США. Думаю, вы помните, что лишь после долгих переговоров к середине лета на фронт начали поступать эти системы, но вряд ли вам известно, что уже в августе представителю Пентагона пришлось посетить завод Lockheed в Камдене, штат Арканзас, чтобы ускорить выпуск ракет для них.

В начале декабря Пентагон заключил с Lockheed контракт на $521 млн на пополнение запасов ракет GMLRS в США и контракт на $431 млн для производства большего количества HIMARS. Сама Lockheed выдала около $1 млрд авансов мелким и средним поставщикам и направила около $65 млн на производство HIMARS, чтобы сократить время выполнения заказов и увеличить объемы поставок. В начале прошлого года корпорация производила 48 HIMARS в год, сейчас 60, но для достижения целевого показателя в 90 единиц потребуется еще 18-24 месяца. Корпорация также увеличивает производство Javelin до 4000 в год (в прошлом году было 2100).

Возобновление производства непростая задача. Заводы зовут на работу пенсионеров, производственные линии работают на пределе возможностей, смены работают 24 часа в сутки, поэтому рост производства потребует строительства новых объектов и найма большего числа работников. Годы мира и быстрая консолидация оборонпрома с 51 подрядчика в 1990-х годах до нынешних 5 привела к исчезновению избыточных мощностей и рабочих мест в ВПК.

И как новое оружие изменило ход войны, так и она выявила ограниченные возможности компаний, производящих оружие. Эта война характерна масштабными и очень интенсивными наземными боями, что казалось анахронизмом в век авиации, дронов и искусственного интеллекта. Как сказал один бывший чин Пентагона, это Первая мировая война с оружием XXI века. Огромное количество боеприпасов, необходимых для такой войны, обнажило уязвимые места в оборонке США, повлиял и дефицит рабочей силы из-за пандемии. К тому же когда цепочки поставок оказываются в руках меньшего числа компаний, возможности производства какой-либо критически важной детали, в случае если одна из компаний не может ее поставить, крайне ограничены.

В погоне за эффективностью компании перешли на производство без потерь (lean manufacturing), на стратегию поставок "точно в срок" (just-in-time delivery), без большого количества запасных частей на складе ради экономии средств, но похоже, что такой рационализированный подход не годится для боеприпасов, и по словам осведомленных людей, Пентагон прямо говорит корпорациям, что они не справляются с производством.

Но ведь и он сам несет ответственность за нынешние проблемы! Они связаны с тем, что из-за отсутствия заказов Пентагона с 2013 по 2017 годы, когда боевые действия в Ираке и Афганистане были свернуты, производство HIMARS было приостановлено, а выпуск Javelin сократился с 1300 единиц в год в 2009 году до 400 в 2013 году.

Все пять крупных подрядчиков взаимосвязаны и, например, General Dynamics производит боеголовки для GMLRS (во Флориде). Каждый из них снабжает других по различным программам, и у всех есть свои собственные поставщики, поэтому проблема одного это проблема всех. В 2019-2022 годах у Lockheed было не менее 110 субподрядчиков для HIMARS и 60 для GMLRS (некоторые фирмы поддерживали обе программы). Боевые машины для Himars ранее производились компаниями BAE Systems и Oshkosh Corporation, но теперь их выпускает Lockheed в Камдене, Арканзас. Caterpillar производит двигатели в Пеории, Иллинойс и т.д. Субподрядчики Lockheed по GMLRS и HIMARS это только часть общей цепочки поставок, и крупные оборонные подрядчики не всегда имеют полный контроль над всей сетью. Для некоторых элементов GMLRS цепочка поставок насчитывает до десятка уровней.

Я специально указываю географию заводов: HIMARS и GMLRS собирают на заводах в 141 городе США, а Javelins в 16 штатах, и наращивание их производства это сложная задача. Играли роль разные факторы, так, многие боссы отрасли опасались, что Украина долго не продержится, и страх падения спроса стал сдерживающим фактором для строительства новых объектов и расширения мощностей. Сейчас же руководители промышленности говорят, что наращивая производство для Украины и других западных стран сегодня, они могут попасть в затруднительное положение из-за прекращения госзаказов после окончания войны.

К чему мы в целом клоним? К тому, что республиканцы, тесно связанные с ВПК, с большим вниманием относятся к его нуждам. К тому, что множество военных заводов расположено в красных штатах и обеспечивают там рабочие места. Что начинается расширение этих заводов – на оборонку обрушился золотой дождь, и из примерно $120 млрд, выделенных США в рамках всех программ помощи Украине десятки миллиардов пойдут на развитие ВПК и пополнение запасов армии, то есть опять-таки окажутся в кармане ВПК. И что грех не воспользоваться ситуацией в своих политических целях.

Поэтому не стоит чрезмерно опасаться уменьшения поддержки Украины – она и в интересах лидеров GOP и их не придется подталкивать, наоборот, они сами в преддверии выборной кампании все активнее разыгрывают козырную украинскую карту и давят на администрацию, требуя передачи ВСУ более эффективного оружия!

Вот свежий пример: двухпартийная группа законодателей оказывает прямое давление на президента Джо Байдена, требуя отправить Украине истребители F-16. Пять членов Палаты представителей заявили в письме Байдену 16 февраля, что истребители, о которых просит Киев, "могут оказаться решающими для контроля над украинским воздушным пространством в этом году". "Поставка таких самолетов необходима для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российского наступления и ожидаемой активизации крупномасштабных боевых действий". Вместе с демократами его подписали республиканцы Тони Гонзалес и Майк Галлахер.

Украинский вопрос может помочь и нам, американцам! Поскольку Трамп послушен своему кукловоду Путину и категорически против помощи Украине, то его шансы снова сесть нам на шею снижаются.