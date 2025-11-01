Прожил 20 лет в Украине: правительство Молдовы возглавил финансист, имеющий бизнес в Киеве

Александр Мунтяну принял присягу и официально возглавил правительство Молдовы в субботу, 1 ноября. Церемония принятия присяги нового премьер-министра и членов его правительства состоялась при участии президента Майи Санду и спикера парламента Игоря Гросу.

Видео дня

Церемония транслировалась на Facebook-странице молдавского лидера. В своей речи она подчеркнула, что новое правительство должно завершить начатые реформы и реализовать программы, направленные на продвижение страны к членству в ЕС.

"Нам нужны смелые меры, которые обеспечат развитие экономики... все цели могут быть достигнуты, только если мы воспользуемся историческим шансом, который предоставляет ЕС", – отметила Санду.

Ранее NewsMaker сообщал, что финансисту Мунтяну, который связан с Украиной и имеет бизнес в Киеве, предложила возглавить правительство президент Молдовы. Решение о его назначении было принято после совместного обсуждения с коллегами из правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

Почему именно Мунтяну

Майя Санду сообщила, что после того, как действующий премьер Дорин Речан заявил о намерении покинуть пост, она вместе с несколькими представителями партии PAS обсудила требования к будущему руководителю правительства.

"И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация", – объяснила лидер Молдовы.

По ее словам, нынешняя нестабильная ситуация в регионе, в частности война вблизи границ, требует от нового премьер-министра способности укреплять экономику и привлекать иностранные инвестиции. Глава государства отметила, что среди нескольких кандидатов был избран господин Мунтяну как наиболее подходящий претендент.

"Рассмотрев несколько вариантов, мы пришли к решению, что господин Александр Мунтяну является наиболее подходящим. Мы проанализировали несколько кандидатур и я с ним связалась. Через некоторое время нам удалось получить его согласие", – добавила президент.

Она подчеркнула, что знакома с ним еще с 1990-х годов и наблюдала за его профессиональным развитием. Санду охарактеризовала Мунтяну как специалиста с большим управленческим и жизненным опытом, который разделяет принципы и ценности правящей команды.

Что известно об украинском бизнесмене

Основные бизнес-интересы Александру Мунтяну сосредоточены в Киеве, где работает основанная им инвестиционная компания "4i Capital", специализирующаяся на рынках Украины и Молдовы. За более чем два десятилетия, в том числе последние годы, проведенные в Киеве, он овладел украинским языком, однако гражданство Украины так и не получил.

Недавно Мунтяну подтвердил, что имеет три гражданства – Молдовы, Румынии и США. По его словам, он мог также оформить французское, но сознательно отказался от этого.

Для 61-летнего кандидата на пост премьер-министра Молдовы, Кишинев остается родным городом – здесь он получил первое образование и преподавал в университете. Еще задолго до того, как курс Молдовы на Запад стал мейнстримом, Мунтяну активно поддерживал европейское направление развития страны.

Он много лет возглавляет культурно-образовательный центр Alliance Française Moldavie, который входит в международную сеть под патронатом правительства Франции. Хотя эта должность носит преимущественно представительский характер, она обеспечивает ему контакты на высоком уровне.

Так, в августе он присутствовал на закрытой неформальной встрече молдавской элиты с Майей Санду и лидерами Франции, Германии и Польши во время их визита в Кишинев. Кроме того, Мунтяну является соучредителем Американской торговой палаты (AmCham) в Молдове.

Новое правительство Молдовы сейчас находится на этапе подготовки своей программы деятельности. Однако известно, что Мунтяну будет делать акцент на ключевом обещании правящей партии – завершение переговоров о вступлении Молдовы в ЕС до 2028 года или по крайней мере максимальное приближение к этой цели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Румынии Никушор Дан заявил, что вступление Республики Молдова в ЕС может произойти вместе с Приднестровьем. Если бы парламентские выборы выиграли пророссийские силы, весь процесс вступления был бы остановлен. По словам Дана, выборы в Молдове были "обязательными", учитывая то, что могло бы произойти, если бы выборы выиграли пророссийские силы.

