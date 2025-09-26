'Провокации будут продолжаться': в Румынии оценили риск прямой войны НАТО и России

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна находится под надежной защитой безопасности и не видит риска распространения войны за пределы Украины. Он подчеркнул, что Россия продолжает вести гибридную войну против Запада, используя технологии и дезинформацию.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в программе"Jurnalul de Seară" на телеканале Digi24. Он ответил на ряд вопросов о гибридных атаках, угрозах безопасности и позиции Румынии в противостоянии с Кремлем.

Президент пояснил, что риск эскалации до прямого военного конфликта с Россией является минимальным, а солидарность с Западом и Украиной укрепляет позицию Румынии. В то же время Дан отметил важность борьбы с дезинформацией и киберугрозами: только в прошлом году зафиксировали около 80 тысяч кибератак на государственные структуры.

Отдельно Дан обратил внимание на угрозу роста популярности экстремистских партий и влияния России на политические процессы, включая манипуляции в соцсетях. Президент подчеркнул, что Румыния остается в стабильном положении безопасности благодаря сотрудничеству с партнерами из ЕС и НАТО.

Напомним, ранее глава дипломатического комитета Европейского Союза Кая Каллас предупредила, что ответственность за прекращение войны между Россией и Украиной не лежит только на Европе, без активного участия США альянс теряет ключевой стимул. Каллас отметила, что изменение риторики Дональда Трампа по конфликту вызывает вопросы у союзников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!