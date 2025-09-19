'Это наше общее наследие': Украина, Молдова и Румыния вместе будут продвигать включение Триполья в список ЮНЕСКО

В четверг, 18 сентября, Украина, Молдова и Румыния приняли решение вместе продвигать включение Триполья в список ЮНЕСКО. Был подписан соответствующий меморандум.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Отмечается, что этот шаг не только будет способствовать сохранению уникального археологического наследия, но и станет важным вкладом в укрепление культурных, гуманитарных и европейских связей между тремя странами.

"18 сентября в Кишиневе началась Международная конференция "Исключительная универсальная ценность культурного комплекса "Прекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье: архитектурное наследие", где выступила и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная", – говорится в сообщении ведомства.

В рамках этого события состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины, министерством культуры Республики Молдова и министерством культуры Румынии о сотрудничестве по подготовке и продвижению совместного номинационного досье для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО транснационального серийного объекта "Культурный комплекс Прекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье".

Уточняется, что документ подписали врио министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная, министр культуры Республики Молдова Сержиу Продан и министр культуры Румынии Андраш Иштван Деметер.

Татьяна Бережная подчеркнула глубокий символизм этого события для трех государств и всего европейского пространства.

"Прекукутень-Ариушд-Кукутень-Триполье – это наше общее наследие и настоящее сокровище человечества. Эта культура, процветавшая более 6000 лет назад, дает уникальное представление о раннем урбанизме, культуре и духовной жизни наших предков", –– добавила чиновник.

Татьяна Бережная поблагодарила румынских и молдавских партнеров за солидарность с Украиной во времена войны, поддержку ее европейского курса и общее стремление к сохранению исторической правды.

Она также выразила надежду, что следующая такая конференция соберет профессиональное сообщество в Украине.

Меморандум закрепляет намерения Украины, Молдовы и Румынии совместно подготовить и продвигать номинационное досье к включению транснационального серийного объекта "Культурный комплекс Прекукутень-Ариушд–Кукутень–Триполье: архитектурное наследие" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На Конференции Украину представили: директор Украинского государственного института культурного наследия Артем Палиенко, а также группа экспертов.

