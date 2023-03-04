Блог | Николай Томенко: Провластные депутаты и ОПЗЖ выбросили историю Украины на помойку: нужно вето президента

Принудить должностных лиц изучать и уважать ИСТОРИЮ УКРАИНЫ!

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После голосования депутатами от партий Зеленского и Медведчука от 23 февраля 2023 об отмене ОБЯЗАТЕЛЬНОГО предмета "ИСТОРИЯ УКРАИНЫ" для поступления в вузы, создалось впечатление, что мы – украинцы, получили болезненное мировоззренческое поражение!

Более того, еще Министр образования на днях сделал позорное заявление о том, что это родители несут ответственность за изучение детьми истории Украины, а не Украинское Государство, а тем более чиновники МОН!

Все это напомнило мне печальные слова Александра Довженко о временах КАГАНОВИЧА-СТАЛИНА, когда вместе с репрессиями и Голодомором было ЗАПРЕЩЕНО преподавать ИСТОРИЮ УКРАИНЫ в вузах.

А еще о временах Януковича-Азарова, когда члены правительства во главе с Табачником официально уважили знаменитого украинофоба и антисемита Столыпина как определенного деятеля для Украины?!

Так что сейчас продолжатели дела Кагановича-Сталина-Табачника во власти ВОЮЩЕЙ УКРАИНЫ решили, что правдивая, дерусифицированная ИСТОРИЯ УКРАИНЫ – это не дело ГОСУДАРСТВА и она нам НЕ НУЖНА!

Хотел бы я увидеть, где бы оказались депутаты и министры во Франции, Израиле или дружеских балтийских государствах, которые позволили бы выбросить на помойку свою НАЦИОНАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ и своих НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ?!

Однако приятно удивил премьер-министр Денис Шмигаль, который вчера ПОДДЕРЖАЛ нашу позицию относительно важности статуса истории Украины.

Правда, как я уже написал, правительственный законопроект с отменой обязательности истории Украины еще 23 февраля проголосован в целом провластным большинством при поддержке ОПЗЖ.

Поэтому надеемся, что эта позиция премьер-министра поспособствует ВЕТИРОВАНИЮ Президентом позорного решения ВР по истории Украины, а на помойку желательно выбросить должностных лиц, которые не знают и не уважают нашу ИСТОРИЮ УКРАИНЫ!