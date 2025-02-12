Провел трехчасовую встречу с Путиным: что известно о засветившемся в Москве посланнике Трампа Виткоффа

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф во время визита в Москву 11 февраля провел трехчасовую встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным. Целью поездки стала организация освобождения американского учителя Марка Фогеля, которого суд РФ приговорил к 14 годам колонии строгого режима, обвиняя в "контрабанде наркотиков".

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Об этом пишет The Washington Post. В частности, Виткофф является застройщиком и давним другом Дональда Трампа.

Кто такой Стив Виткофф

Стивен Чарлз Виткофф – американский миллиардер, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке. Основатель и глава Witkoff Group. Свою карьеру начал в качестве адвоката по недвижимости, а затем перешел в сферу инвестиций и развития недвижимости.

По состоянию на 2014 год владел 30 объектами недвижимости в США и Лондоне. В 2019 году Witkoff Group владела почти 50 объектами недвижимости в США и за границей.

Во время первого президентства Трампа был членом Industry Groups Great American Economic Revival, созданных для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19 в США.

В ноябре 2024 года новоизбранный президент Дональд Трамп объявил, что назначит Уиткоффа специальным посланником США на Ближнем Востоке. До вступления в должность он сыграл ключевую роль в переговорах по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и Хамасом в январе 2025 года.

29 января 2025 года Виткофф прибыл в Израиль и совершил поездку в Газу, которая происходит крайне редко для американского чиновника.

Напомним, в Вашингтоне подтвердили, что Россию 11 февраля посетил Стив Виткофф. Он забрал из РФ американского учителя Марка Фогеля, который был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, якобы из-за контрабанды наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA, к 16 февраля в Украину приедет министр финансов США Скотт Бессент. Ожидается, что он проведет переговоры с властями о доступе США к украинским редкоземельным минералам. Следует заметить, что Бессент станет первым членом правительства Дональда Трампа, который посетит Украину.

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