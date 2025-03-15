"Процесс будет происходить быстрее": в ОП рассказали о переговорах с США об возвращении пленных из России

Делегации Украины и Соединенных Штатов Америки во время переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта поднимали вопрос об обмене пленными между Украиной и Россией. Американцы согласились, что этот процесс следует активизировать.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона в пятницу, 14 марта. По его словам, одним из важных результатов переговоров стала договоренность об ускорении обмена военнопленными, возвращении Россией гражданских украинцев и депортированных детей.

Чиновник подчеркнул, что есть сигналы о том, что обмены пленными и возвращение гражданских будут происходить быстрее.

"Нам удалось еще больше обратить внимание, в том числе американской стороны, на необходимость интенсификации обмена военнопленными и интенсификации процессов возвращения украинских незаконно удерживаемых гражданских лиц и депортированных детей. Теперь этот процесс будет идти более интенсивно. И американской стороне были изложены цифры. Теперь этот процесс будет проходить быстрее", – заявил Жовква.

Замглавы ОП добавил, что координация с американской стороной теперь присутствует на постоянной основе.

Напомним, что на саммите Support Ukraine, приуроченном к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ, президент Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. Он подчеркнул, что Украина готова к обмену в формате "всех на всех". Глава государства считает такой вариант справедливым.

На саммите лидеров ЕС по поддержке Украины в Лондоне 2 марта также поднимался вопрос о необходимости обмена военнопленными между Украиной и Россией. По итогам переговоров в Офисе президента отметили, что перемирие между Украиной и РФ должно начаться гарантиями безопасности и обменом пленных. Также одним из условий является возвращение всех украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что Украина уже сформировала списки военнопленных для обмена "всех на всех" с Россией. По его словам, наша страна готова к обмену по такому формату в случае переговоров с РФ.

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