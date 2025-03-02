Гарантии безопасности и обмен пленными: у Зеленского объяснили, каким должно быть перемирие с Россией

Перемирие между Украиной и Российской Федерацией должно начаться гарантиями безопасности и обменом пленных. Также одним из условий является возвращение всех украинских детей.

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Об этом по итогам саммита в Лондоне сообщили в офисе президента. Там добавили, что санкции против РФ и блокирование российских активов будут продолжаться до установления устойчивого мира.

"Это шаг, который продемонстрирует настоящее намерение России по миру", – сообщили в Офисе президента Украины.

Там отметили, что в Лондоне на саммите, посвященном Украине, главы 18 государств сформировали четкую позицию, что основой потенциального перемирия обязательно должны быть гарантии безопасности. В частности, рассматривается возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии.

"США важны для поддержки безопасности и окончания войны. А предложения Франции и Великобритании станут основой для разработки дальнейшего плана действий", – говорится в резюме встречи.

Как добавил в своем Telegram Владимир Зеленский, саммит в Лондоне был посвящен Украине и нашему общему европейскому будущему.

"Испытываем сильную поддержку Украины, наших людей: воинов и гражданских, нашей независимости. Работаем в Европе все вместе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что единство Европы – на очень высоком уровне, которого давно не было.

"Обсуждаем с нашими партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины. Готовим ряд важных встреч и решений в ближайшее время. Благодарим всех наших друзей и партнеров за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине. Совместная сила способна защитить наше будущее", – подытожил встречу Владимир Зеленский.

Напомним, что на саммите в Великобритании лидеры стран договорились о ряде важных шагов для поддержки Украины. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании выражали надежду, что эта встреча позволит приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

В преддверии саммита состоялась встреча Зеленского и Стармера. В их присутствии Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

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