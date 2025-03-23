Противоречат заявлениям Уиткоффа: в ISW рассказали, как Сурков раскрыл истинные намерения Кремля относительно Украины

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во время интервью 21 марта некритически расширил ряд российских требований, претензий и оправданий по поводу войны в Украине. Он говорил, что конечной целью текущего этапа переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой является достижение 30-дневного прекращения огня, а уже потом речь пойдет о переговорах по полному прекращению боевых действий.

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На этом фоне появилось ориентированное на западную аудиторию интервью бывшего близкого советника российского диктатора Владислава Суркова, в котором он повторил ряд древних заявлений и амбиций Кремля, прямо противоречащих утверждениям Уиткоффа. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

"Заявления Суркова согласовываются с заявлениями Путина и чиновников России, которые недавно неоднократно утверждали, что Россия намерена взять Украину под свой контроль и установить сюзеренитет над соседними странами, чтобы ослабить Запад и усилить свое глобальное влияние", – указали аналитики.

Они напомнили, что ранее Сурков был давним близким советником Путина и организовывал протесты в Крыму против украинского правительства в 2014 году. Он также руководил проектом Кремля в 2014-2015 годах по содействию созданию на востоке Украины "новороссии" (аморфного, вымышленного региона в Украине, который, как утверждали кремлевские чиновники, включает всю ее южную и восточную часть и является "неотъемлемой" частью России). В феврале 2020 года Путин уволил Суркова с должности своего помощника. И вот 19 марта в интервью французскому изданию L'Express тот заявил, что победа России в Украине будет "военным или военно-дипломатическим разгромом Украины" и "расколом этого искусственного квазигосударства на его природные фрагменты".

Сурков выразил убеждение, что Россия достигнет этой стратегической цели, которая не изменилась с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, даже если на этом пути будут "маневры, замедления и паузы". Он уверял, что возвращение Украины в желаемую и определенную Россией сферу влияния было целью Кремля еще с момента распада Советского Союза. Также утверждал, что "Украина является искусственным политическим образованием", которое состоит "по меньшей мере" из трех регионов – "российского" юга и востока Украины, "российско-нероссийского" центрального района и "антироссийского" запада.

По мнению путинского приспешника, российская война в Украине "разделит россиян и антироссиян" и "ограничит" "антироссиян" их "исторической территорией", чтобы они "перестали распространяться по русской земле". Сурков утверждал, что, "возможно", Украина будет существовать как "настоящее государство" в будущем, но как гораздо меньше образования. Кроме того, он намекал, что Европа будет вовлечена в будущее разделение Украины, утверждая, что "сбалансированное разделение страны должно включать долю Брюсселя". На вопрос о том, как он видит российские границы, пропагандист ответил, что идеология "русского мира" "не имеет границ" и существует "везде, где есть российское влияние", в частности культурное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное. Сурков заявил, что влияние России различается в разных регионах мира, но "никогда не бывает нулевым". Он утверждал, что Россия "разлетится во все стороны".

"Кремль не раз использовал идею "русского мира", чтобы оправдать свое военное вмешательство в бывшие советские государства и утверждать, что территории бывших СССР и Российской империи являются историческими российскими территориями. Заявления Суркова о претензиях России на юг и восток Украины и предстоящем расширении "русского мира" прямо противоречат заявлению Уиткоффа о том, что у России нет территориальных амбиций за пределами Крыма и Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф пояснил, что, согласно мирному плану Трампа, 30-дневное перемирие между Украиной и РФ станет основой для дальнейших мирных переговоров.

Сам дипломат, недавно посещавший Кремль, признался, что не считает Путина "плохим человеком". Поверив сказкам российского диктатора, Уиткофф сказал, что поступки этого международного военного преступника "тронули" Трампа.

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