Противодействие, угрозы и приторможенная помощь: диктат Китая в отношении Украины, Путин угрожает "ядеркой", а ЕС не может "угомонить" Орбана

В Бразилии завершил свою работу саммит G20. 18-19 ноября крупнейшие экономики мира обсуждали вопросы торговли, изменения климата и международной безопасности, в частности, войну в Украине.

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Параллельно с этим, европейские партнеры Украины пытались найти ответ – как они будут помогать нашей стране в войне против России, если новоизбранный президент США Дональд Трамп откажется это делать. Российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит в Бразилию – "ничтожный" ордер, выданный Международным уголовным судом в Гааге, все же сказывается. Но кажется, ему было не "скучно", учитывая, что США наконец-то услышали Украину относительно ударов по России.

О последних международных событиях вокруг войны в Украине и их влиянии на дальнейшее развитие событий – в материале OBOZ.UA.

Китайские условия при присутствии Байдена

Хотя на саммит в Бразилию прибыли основные политические игроки, в том числе президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин, но учитывая, что американскому президенту осталось работать всего лишь два месяца в Белом доме, центральным игроком на нынешней G20 был главный китайский коммунист. Кажется, именно Си и сформировал результат саммита, особенно по вопросу вокруг Украины.

Итоговый документ Рио включал только один пункт, посвященный "конфликту" в Украине, по сравнению с семью пунктами в декларации саммита G20 в Нью-Дели в 2023 году. На этот раз лидеры G20 согласовали совместную декларацию, в которой смягчена ранее согласованная критика действий России в Украине, содержится только общее упоминание о "человеческих страданиях", вызванных "1000-дневным конфликтом" и упомянуто об "отрицательных дополнительных последствиях войны" и приветствуются "инициативы, поддерживающие всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир". В отличие от документа, подготовленного на прошлогоднем саммите, коммюнике в этом году не содержало осуждения ядерных угроз, связанных с Украиной, требования прекратить атаки на продовольственную и энергетическую инфраструктуру, хотя ввиду нынешних событий, это более чем актуально.

Сообщается, что якобы некоторые европейские делегации настаивали на более жестких формулировках, осуждающих Россию в связи с мощными ракетными ударами и атакой беспилотников по гражданским объектам, но в результате отказались от этого требования из-за опасений, что оно может сорвать принятие всего общего заявления. Кто мог намекнуть на невозможность включения пунктов осуждения России, догадаться не трудно, ведь китайцы на всех мероприятиях повторяют и делают уже давно одно и то же.

Эрдоган хочет стать главным миротворцем

Президент Турции Эрдоган собрался предложить Украине план урегулирования войны. Турецкий лидер предлагает "заморозить" военные действия и создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса, разместив там международные войска "как дополнительную гарантию". Также его план предусматривает, что Запад отложит обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет. Но в качестве компенсации за это украинцы должны получить западное оружие. В Турции отмечают, что это наиболее реалистичный подход, хотя признают, реализовать его будет сложно.

Эрдоган надеется убедить украинского президента Владимира Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку турецкий президент "знакомился с разведданными, свидетельствующими о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение ближайших нескольких месяцев, если боевые действия не будут прекращены", сообщает Bloomberg. Как пишет агентство, план Эрдогана могут поддержать некоторые союзники Украины, опасающиеся, что членство страны в НАТО приведет ко прямому столкновению с Россией.

При этом президент Украины Владимир Зеленский пока достаточно четко указывает на невозможность переговоров с РФ именно сейчас, считая это проигрышным вариантом. По его словам, переговоры возможны лишь при условии, если Украина будет не сама и будет сильной.

Россия против заморозки

О том, что вариант заморозки по линии боевого столкновения неприемлем для России заявил пресс-секретарь российского диктатора Песков. Этот тезис продолжил и министр иностранных дел РФ Лавров заявив, что "заморозка конфликта в Украине на нынешних позициях станет для России еще менее выгодным сценарием, чем минские соглашения". Что будет делать новоизбранный президент США Трамп с такой позицией Кремля, становится все более интересным вопросом. Ведь в его мирном плане пункт заморозки по существующей линии фронта – один из главных.

"Сейчас некоторые стали трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: "Ну вот, что потеряно – не вернешь, давайте как-то заморозимся, давайте по линии фронта перемирие на десять лет, а потом посмотрим. Это те же минские договоренности в новой обертке. Даже хуже", – сказал глава российского МИД. Добавляя, что позиция Москвы четко сформулирована Путиным в июне этого года (тогда диктатор РФ выдвинул Украине ультиматум, чтобы она отдала Запорожье и Херсон, распустила армию и зафиксировала нейтральный статус).

Путин угрожает "ядеркой", но тормозит

Владимир Путин дал первый ответ на разрешение от США для Украины на удары дальнобойными ракетами по территории РФ, не найдя пока ничего лучшего, чем снова напомнить, что у него есть ядерная бомба, даже много их, и он может это использовать.

19 ноября, в день официального подтверждения американцами разрешения и появления первой информации о том, что украинцы якобы этим оружием им воспользовались, российский диктатор утвердил "основы госполитики в области ядерного сдерживания", что расширяет применение ядерного оружия.

Согласно с изменениями, условиями, определяющими возможность применения Россией ядерного оружия, являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и (или) ее союзников, применение противником ядерного и других видов оружия массового впечатления по территориям России и (или) ее союзников, поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечение ими государственной границы России. Также Москва будет расценивать агрессию со стороны государства из состава военной коалиции, блока или союза как агрессию такого объединения, говорится в обновленной ядерной доктрине.

Все тот же Песков уже успел отметить, что "использование западных ракет ВСУ против РФ по новой доктрине может повлечь за собой ядерный ответ".

Однако через некоторое время после этих новостей появился комментарий Сергея Лаврова в стиле "миру мир" о возможности ядерного ответа на удар по Брянской области, где Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS, атаковав состав БК:

"Мы строго придерживаемся позиции о том, что нужно делать все необходимое для недопущения ядерной войны. Мы убеждены, что ядерное оружие — прежде всего средство сдерживания, недопущения, предотвращения любой ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации".

Похоже, очередная "красная линия" Путина результативно преодолена.

Орбан набирает обороты в противодействии Украине

Главы МИД и обороны стран ЕС 18-19 ноября обсуждали помощь Украине "при любом сценарии" с учетом победы Трампа. Несмотря на заявления лидеров стран Балтии, Скандинавии и Польши, Европа должна увеличить поддержку Украины, пока давние проблемы мешают это сделать. Так, главы МИД ЕС не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины, из которого государства ЕС получают компенсации за переданное Украине оружие, Венгрия в очередной раз наложила вето на такое решение. При этом Будапешт был уверен: его взносы в Европейский фонд мира не будут направляться на какую-либо военную помощь Украине, но до начала голосования глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что все равно его страна не уступит и сохранит оппозицию военной поддержке Украины.

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель обещал найти решение, как обойти блокировку Будапешта, но преодолеть венгерское сопротивление так и не удалось.

В преддверии министры иностранных дел ЕС также обсуждали отмену ограничений для Украины на удары по России. Хотя общее решение в итоге не было принято, но некоторые страны Евросоюза позволили Украине использовать поставленное ей оружие для ударов в глубь РФ. О каких именно государствах идет речь, пока не говорится. Ранее Франция и страны Скандинавии заявляли о возможности предоставления такого разрешения.

Это очередной план капитуляции Украины, а Путин ударит снова

Что касается результатов саммита, то итоговый документ – результат переговоров. Как я понимаю, было желание со стороны наших партнеров этот документ ужесточить в отношении России. По-видимому, это не удалось. И причина – укрепление позиций Глобального Юга и Китая. Очевидно, и Россия проделала необходимую работу. И в результате мы имеем такой документ, который по-моему говорит о том, что сейчас ситуация критическая на войне и близка к критической на дипломатическом направлении – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Дипломат считает, что план Эрдогана, по сути, ничего не меняет. Это очередной план капитуляции Украины. Потому что, разумеется, как только будет заморозка, это значит, что все эти территории, фактически захваченные, они останутся под пятой Кремля, и никто Украине не позволит начать контрнаступление, даже если для этого будет достаточно сил. То есть это действительно абсолютно неприемлемый план.

"Показательно, что для Путина и этого мало, он хочет 4 украинские области полностью, и полный отказ Украины даже от мнения о НАТО. Наверное, через некоторое время, когда он будет считать это необходимым, Путин ударит снова. То есть фактически эти планы ничего не решают. Все эти планы мира создают иллюзию для тех, кто их выдвигает, что каким-то образом может быть решен вопрос. Понятно, что в реальных координатах это будет означать, что через некоторое время будет возобновление войны, возможно еще с большей интенсивностью и жестокостью со стороны Путина", – отмечает Олег Шамшур.

Что касается ядерных угроз со стороны Путина, то, по мнению Олега Шамшура, к ним нужно относиться серьезно. Но что нельзя делать, считает дипломат, так это принимать стратегические военно-политические решения под угрозами от Путина, под шантажом с его стороны. Это совершенно недопустимо и именно таким образом Путин вел себя все время, запугивая Запад. И это имеет свой результат, достаточно посмотреть на политику администрации Байдена, которая дает Украине разрешения, необходимое оружие, по принципу, как говорят сами американцы – "мало и поздно".

"Если бы было стратегическое понимание, что нужно нанести глубокое военное поражение России, что без этого ничего не будет, тогда, очевидно, украинцы не были бы в той критической ситуации, в которой сейчас находятся.

Вместо того, чтобы бояться Путина, по существу, принимать решения под давлением с его стороны, нужно заставить, чтобы он боялся нас и наших партнеров. Вот когда это и если это поменяется, то тогда, очевидно, и можно рассчитывать на нанесение военного поражения России. До этого времени и политика Байдена, и политика наших партнеров, к сожалению, осуществлялась исходя, я бы сказал, боязни каких-то путинских шагов. Но мы уже видели, сколько раз он рисовал эти разноцветные линии и когда все-таки в конечном итоге были какие-то решительные шаги, он каждый раз отступал", – подчеркивает Олег Шамшур.