Против пропагандистов и мафии Путина: Зеленский раскрыл детали нового пакета санкций

В воскресенье, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали нового пакета санкций. В частности, он подчеркнул, что ограничения были направлены против пропагандистов и мафии российского диктатора Путина.

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Об этом украинский лидер написал в Telegram. Президент добавил, что сейчас уже готовятся новые санкционные решения.

"Сегодня - несколько санкционных пакетов. Первый - против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ", – говорится в сообщении.

Второй пакет, по словам президента, это пропагандисты, "которые своей ложью усиливают российские удары по Украине".

"И третий санкционный пакет. Против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним", – подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что его команда уже работает над синхронизацией украинских санкций с санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций. И сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины.

"Направление санкций вполне понятно. Это физические и юридические лица из России и связанные с ней. Все они работают на войну. На них держится российский режим. Новые решения СНБО - вскоре", – резюмировал свое сообщение Зеленский.

Напомним, что 25 мая президентв вел санкции против ряда компаний и физических лиц. Среди них - украинский блогер и бывший народный депутат Игорь Мосийчук, сын экс-руководителя ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 74 юрлиц, включая металлургические предприятия и компании России, связанные с оборонным сектором, а также предприятий из Беларуси, Узбекистана, Китая и Ирана. Ограничения были введены также в отношении 58 граждан РФ.

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