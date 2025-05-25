Богуслаев, Дудаев, Мосийчук и не только: Зеленский одобрил новый пакет санкций

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против ряда компаний и физических лиц. Среди них – украинский блогер и бывший народный депутат Игорь Мосийчук, сын экс-руководителя ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр Богуслаев и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

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Об этом говорится в указе № 345/2025, который был обнародован на сайте Офиса президента в воскресенье, 25 мая. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Кто попал под новые санкции СНБО

В черный список, в частности, попали:

– Александр Богуслаев, сын экс-руководителя ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

– Игорь Мосийчук, украинский политик и блогер;

– Ростислав Шапошников, руководитель ОО "Дорожный контроль";

– Ахмед Дудаев, помощник главы Чечни Рамзана Кадырова;

– три главаря российских преступных группировок Сергей Лалакин (Подольское), Сергей Михайлов (Солнцевское) и Геннадий Петров (Тамбовское);

– владелец онлайн-казино Pin-UP Дмитрий Пунин и компания-владелец Pin-UP "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ";

– партнер Пунина Иван Банников;

– партнер Банникова Александр Матяшов.

Также санкции применены к девяти юридическим лицам, зарегистрированным в Украине, на Кипре и в Нидерландах.

Введенные санкции среди прочего включают лишение государственных наград Украины, блокирование активов, полное прекращение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков и тому подобное.

Отметим, экс-нардеп Игорь Мосийчук после полномасштабного вторжения неоднократно подвергался критике из-за распространения пророссийской пропаганды в сети, в частности призывы прекратить мобилизацию. Он также выступил против запрета Московского патриархата в Украине, перед большой войной регулярно посещал эфиры пророссийских телеканалов ZIK и NewsOne.

Напомним также, 22 мая в Службе безопасности Украины информировали об аресте имущества Александра Богуслаева стоимостью 500 млн грн. Его подозревают в хищении активов ПАО "Мотор Сич".

Богуслаев-младший был задержан украинскими правоохранителями в Монако в апреле. Его отец, 86-летний Вячеслав Богуслаев обвиняется в государственной измене и находится в СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 74 юрлиц, включая металлургические предприятия и компании России, связанные с оборонным сектором, а также предприятий из Беларуси, Узбекистана, Китая и Ирана. Ограничения были введены также в отношении 58 граждан РФ.

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