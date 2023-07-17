"Просто бросил": политолог указал, за что Эрдоган "мстит" Путину
Российский диктатор Владимир Путин пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что при его посредничестве передаст Запорожскую АЭС под контроль МАГАТЭ. Однако он обманул его, из-за чего турецкий лидер якобы мстит российскому коллеге.
Об этом рассказал политолог Николай Давидюк для YouTube-канала "Униан". Он ссылается на информацию, полученную от турецких и западных политиков (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Как утверждается, по их словам, представители РФ пообещали президенту Турции помочь во время избирательной компании: при посредничестве МАГАТЭ атомную электростанцию, находящуюся под оккупацией российских военных, должны были бы передать под контроль Украины.
Турецкий лидер в этой ситуации хотел выступить "миротворцем", освободившим мир от атомной угрозы, в то же время получив дополнительную поддержку в собственной стране.
"Тот рассчитывал, они уже даже замеряли социологию, что это должно было добавить 3-5% в его общий рейтинг. Тогда не было бы второго тура... И Путин, конечно же, в своем любимом стиле бросил Эрдогана", – указал Давидюк.
Политолог говорит, что Эрдоган лично звонил Путину, однако диктатор так и не выполнил обещание по ЗАЭС. Соответственно, после этого он начал "мстить" лживому лидеру Кремля.
"Эрдоган игрок очень сильный и мощный. С точки зрения политического опыта, явно умнее и мудрее Путина. Политик, который имеет очень сильные региональные амбиции. В эти амбиции ложится часть российского влияния в Средней Азии и на Кавказе. Соответственно, Путин ему враг, а мы – друзья", – выразил убеждение Давидюк.
Напомним, что в начале июля в Украину вместе с президентом, посещавшим Турцию, вернулись командиры обороной Мариуполя, которые находились в этой стране после обмена с РФ в прошлом году. Согласно условиям российской стороны, украинские офицеры должны были оставаться в Турции до конца войны, однако Эрдоган одобрил их возвращение домой.
Следующим шагом стало то, что президент Турции поддержал вступление Швеции в НАТО, которое блокировало довольно длительное время. Также он публично заявил, что Украина имеет право стать членом Североатлантического альянса, из-за чего у россиян случилась истерика.
Ко всему этому турецкий лидер полностью поддерживает продление зернового соглашения, в то время как российский диктатор пытается шантажировать мировых лидеров угрозами выйти из него.
Вместе с тем в Турции со ссылкой на слова президента заявили, что Анкара не намерена разрывать дипломатические отношения с Москвой и в августе Эрдоган ожидает встречи с Путиным, который уже приглашен, но окончательного ответа не дал.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле придумали эпическое объяснение, почему Эрдоган отпустил командиров-защитников "Азовстали" в Украину. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил это якобы "провалом" контрнаступления ВСУ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!